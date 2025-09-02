पैंट की पिछली पॉकेट में पर्स रखेंगे तो बजेगा हड्डियों का बैंड, रिसर्च ने बताया कितना खतरनाक

Wallet in Back Pocket: पैंट की पिछली पॉकेट इस तरह डिजाइन की जाती है, ताकि आप इसमें पर्स रख सकें. यही वजह है कि इस जेब में बटुआ रखना आम बात हो चुकी है. हालांकि हम में से ज्यादातर लोग इस बात से अंजान हैं कि ऐसा करने से हमारे शरीर को कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है. जब हम वॉलेट को पिछली जेब में रखकर घंटों बैठे रहते हैं तो ये कदम चुपके से हमें हार्म करता है.

पिछली जेब में पर्स रखना रिस्की

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन (National Library of Medicine) मे छपे रिसर्च पेपर में 'फैट वॉलेट सिंड्रोम' (Fat wallet syndrome) के बारे में बताया गया है जिसे 'क्रेडिट कार्डिटिस' (Credit carditis) या 'वॉलेट न्यूराइटिस' (Wallet neuritis) के नाम से भी जाना जाता है. इस पेपर का मकसद पैंट की पिछली जेब में पर्स रखने को लेकर जागरूकता बढ़ाना है, जो कॉमन लेकिन अनदेखी मस्कोस्केलेटल प्रॉब्लम (Musculoskeletal problems) है.



क्या है Fat Wallet Syndrome?

जब आप अपनी पर्स को पैंट के पीछे की पॉकेट में रखते हैं और उस पर लंबे वक्त तक बैठे रहते हैं, तो आपकी पेल्विस (pelvis) इम्बैलेंस हो जाती है. ये इम्बैलेंस रीढ़ की सीध में डिस्टॉर्शन और सिआटिक नर्व (Sciatic nerve) पर प्रेशर पैदा कर सकता है, जिससे तना हुआ अहसास, दर्द, या पीठ से लेकर पैरों तक कसक और सुन्न होना जैसी परेशानियां हो सकती हैं.



रिसर्स के नतीजे और चेतावनी

इस स्टडी और दूसरे कई रिसर्च से ये बात सामने आती है कि ये परेशानी न सिर्फ खतरनाक है, बल्कि खास तौर से डेली लाइफ में लंबे समय तक बैठने पर ये गंभीर हो सकती है. हालांकि ये एक अनयूजुअल पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम की तरह नजर नहीं आती, असल में इस दिक्कत को पहले ही रोका जा सकता है.

इससे होने वाली परेशानियां

1. पेल्विस का टेढ़ापन

आपकी पर्स की मोटाई या असमान आकार आपके कूल्हों को इम्बैलेंस कर सकते हैं, जिससे रीढ़ की हड्डी का अलाइनमेंट बिगड़ता है.

2. सिआटिक नर्व पर दबाव

पीछे की पॉकेट में बैठे पर्स की वजह से सिआटिक नर्व दब सकती है, जिससे दर्द या सुन्नता का अहसास हो सकता है.

3. मांसपेशियों पर तनाव

लंबे समय तक इस इम्बैलेंस पोजीशन में बैठने से आस-पास की मांसपेशियां, जैसे हिप, पेल्विस, या लोअर बैक में तनाव हो सकता है.



इस परेशानी से कैसे बचें?

1. पर्स को पिछली जेब से बाहर निकालें

जब भी आप बैठें या ड्राइव कर रहे हों, अपनी पर्स को पीछे की पॉकेट से निकालकर कहीं और रखें, जैसे सामने की पॉकेट या टेबल पर.

2. पर्स को पतला रखें

कम से कम कार्ड्स या कैश रखें, ताकि पर्स पतली रहे और इम्बैलेंश कम हो जाए.

3. सामने की पॉकेट में रखें पर्स

सामने की पॉकेट कई मामलों में बेहतर ऑप्शन साबित हुई है, क्योंकि ये चोरी के रिस्क को कम करती है और बेवजह के दबाव से भी बचाती है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.