Mango Eating Tips: आम खाने से पहले करें ये काम, वरना फायदे की जगह हो सकता है नुकसान

Why We Should Soak Mangoes in Water Before Eating: कई लोगों को गर्मियों का मौसम बिलकुल रास नहीं आता क्योंकि बढ़ता तापमान, चिलचिलाती धूप और पसीने से जीना मुहाल हो जाता है. वहीं कुछ शौकीन लोग ऐसे भी हैं जो इस सीजन का बेसब्री से इंतजार करते हैं. इसकी वजह ये है कि गर्मियों में आम जैसा लजीज फल खाने को मिलता है, लेकिन इसके सेवन में सावधानी बरतनी जरूरी है वरना फायदे की बजाए नुकसान हो सकता है.

आम खाने के कई तरीके

आम को कई तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, कई लोग इसे काटकर, तो कई लोग इसे चूसकर खाना पसंद करते हैं. इसके अलावा मैंगो शेक, आम पापड़ या मैंगो कैंडी भी काफी ज्यादा पसंद की जाती है. अगर आप आम को डायरेक्ट खाते हैं तो सावधानी जरूर बरतें.

आम भिगोकर खाने के 4 फायदे

हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि आम खाने से पहले आम को कुछ देर पानी में भिगोना चाहिए क्योंकि ऐसा करना सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है. आइए जानते हैं कि भिगोया हुआ आम क्यों हमारे लिए लाभकारी है.



1. स्किन प्रॉब्लम्स से बचाव

इस बात से हम सभी वाकिफ हैं कि आम खाने से चेहरे पर पिंपल्स (Pimples), एक्ने (Acne) और दाने निकलने लगते हैं. अगर आम को भिगोकर (Soaked Mangoes) खाएंगे तो ऐसे परेशानियां कम पेश आएंगी.

2. शरीर की ठंडक रहेगी बरकरार

आम खाने से शरीर में गर्मी बढ़ जाती है जिससे थर्मोजेनेसिस (Thermogenesis) का प्रोडक्शन बढ़ने लगता है. आम को भिगोकर खाएंगे तो ऐसी समस्याओं से ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा.

3. केमिकल्स से बचाव

जब आम की पैदावार होती है, तब इसे कीड़ों से बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये सेहत के लिए खतरनाक है क्योंकि इसकी वजह से आंख और स्किन में इरिटेशन होती है. साथ ही सिरदर्द और उलटी की शिकायत भी हो सकती है. आम को भिगोने से खतरनाक केमिकल निकल जाते हैं और ये फल खाने लायक बन जाता है.



4. बॉडी फैट में होगी कमी

आम के मजबूत फायटोकेमिकल के तौर पर जाना जाता है. इसलिए अगर हम अगर इसे आधे घंटे तक भिगोकर रखेंगे वजन कम करने में कारगर साबित ह सकता है, क्योंकि आम को नेचुरल फैट बस्टर माना जाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)