पीरियड्स में मीठा खाने की क्रेविंग्स बिल्कुल नॉर्मल है और इसके पीछे हार्मोनल और साइंटिफिक रीजंस मौजूद हैं. हालांकि आपको समझना होगा कि ऐसा आखिर क्यों होता है.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 30, 2025, 09:36 AM IST
पीरियड्स में क्यों होती है मीठा खाने की क्रेविंग्स? जानिए ये नॉर्मल है या कोई परेशानी का इशारा

Sweet Cravings During Periods: महिलाओं को पीरियड्स के दिनों में कई तरह की फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है. इस दौरान पेट दर्द, थकान, मूड स्विंग्स और चिड़चिड़ापन आम समस्या है. लेकिन एक चीज जो तकरीबन हर महिला महसूस करती है, वो है मीठा खाने की क्रेविंग्स. चॉकलेट, मिठाई या शुगर वाली चीजें खाने की ख्वाहिश अचानक बढ़ जाती है. कई बार महिलाएं सोचती हैं कि ऐसा क्यों होता है और क्या ये नॉर्मल है. दरअसल, इसके पीछे कई वैज्ञानिक कारण छिपे हुए हैं. आइए डिटेल से जानते हैं.

1. हार्मोनल चेंजेज
पीरियड्स के दौरान एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन में उतार-चढ़ाव होता है. ये हार्मोन दिमाग में भूख और मूड को कंट्रोल करने वाले केमिकल्स पर असर डालते हैं. खासकर प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ने पर भूख ज्यादा लगती है और शुगर की क्रेविंग तेज हो जाती है.

2. सेरोटोनिन लेवल का गिरना
सेरोटोनिन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो मूड और खुश रहने की इमोशन को कंट्रोल करता है. पीरियड्स से पहले और दौरान इसका लेवल कम हो जाता है. मीठा खाने से तुरंत सेरोटोनिन रिलीज होता है, जिससे मूड बेहतर होता है और दिमाग को राहत मिलती है. यही कारण है कि महिलाओं इस वक्त मीठा खाने का काफी मन करता है. 

3. एनर्जी की कमी
पीरियड्स के दौरान शरीर से ब्लड लॉस होता है और महिलाएं थकान महसूस करती हैं. शुगर वाली चीजें तुरंत एनर्जी बूस्ट करती हैं. इसलिए दिमाग शरीर को संकेत देता है कि जल्दी से ऊर्जा पाने के लिए मीठा खाया जाए.

4. ब्लड शुगर लेवल में उतार-चढ़ाव
हार्मोनल चेंजेज की वजह से ब्लड शुगर लेवल अस्थिर हो जाता है. जब शुगर लेवल गिरता है, तो शरीर तुरंत कार्बोहाइड्रेट्स और मीठी चीजों की डिमांड करने लगता है ताकि संतुलन वापस लाया जा सके.

5. साइकोलॉजिकल फैक्टर
कई बार ये आदत या दिमागी पैटर्न भी बन जाता है. महिलाएं जानती हैं कि पीरियड्स के दौरान चॉकलेट खाने से मूड अच्छा होता है, इसलिए शरीर के बजाय दिमाग भी क्रेविंग्स को बढ़ावा देता है.

कैसे करें कंट्रोल?

1. बार-बार ज्यादा मीठा खाने के बजाय फल, शहद या डार्क चॉकलेट ले सकती हैं.

2. फाइबर और प्रोटीन से भरपूर डाइट लें ताकि शुगर लेवल स्टेबल रहे.

3. पर्याप्त पानी पिएं और हल्की-फुल्की एक्सरसाइज करें.

4. कैफीन और जंक फूड से दूरी बनाए रखें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

