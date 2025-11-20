एक्ट्रेस और मॉडल क्यों निकलवा रही हैं ब्रेस्ट इम्प्लांट, जानें इसके पीछे का राज!

हाल ही में एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा ने ब्रेस्ट इम्पलांट निकवाने के बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी दी है. ब्रेस्ट इम्लांट एक सर्जिकल प्रोसेस होता है जिसमें ब्रेस्ट के शप और साइज को बेहतर किया जाता है. वहीं कई मॉडल और एक्ट्रेस अपने इम्लांट को एक्सचेंज करवा रही है. आइए जानते हैं इसके पीछे का क्या कारण है. प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन डॉक्टर रमन शर्मा से जानते हैं इसके पीछे का कारण

नेचुरल लुक ट्रेंड

इन दिनों नेचुरल लुक ट्रेंड काफी बढ़ गया है. ऐसे में मॉडल और एक्ट्रेस अपने पुराने इम्लांट को चेंज करवा रही हैं. अब मॉडल छोटे इम्प्लांट करवा रही हैं. दरअसल पहले महिलाएं बड़े इम्प्लांट करवाना पसंद करती थी. पहले महिलाएं ब्रेस्ट साइज को एनहांसमेंट करवाने के लिए सर्जरी करवाती थी. बेतहर शेप और साइज के लिए मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन से बने इम्प्लांट सर्जिकल प्रोसेस के द्वारा ब्रेस्ट में डाले जाते हैं. वहीं अब नेचुरल लुक काफी ट्रेंड में हैं ऐसे में महिलाएं नेचुरल लुक इम्प्लांट करवा रही हैं.

कब निकलावए जाते हैं ब्रेस्ट इम्प्लांट

डॉक्टर रमन शर्मा के अनुसार ब्रेस्ट इम्पलांट को निकलवाने के पीछे कई वजह हो सकती है. पहली वजन नेचुरल लुक पाने की है. दूसरा महिलाएं पुराने ब्रेस्ट इम्प्लांट को निकलवाकर छोटे साइज के इम्पलांट करवा रही हो. कुछ मामलों में ब्रेस्ट इम्प्लांट फट जाता है ऐसे में उसे निकालने की जरूरत होती है. इसके अलावा कई बार ब्रेस्ट इम्प्लांट में हार्डनेस आ जाती है जिस वजह से महिलाओं को दर्द होता है ऐसे में ब्रेस्ट इम्प्लांट निकलवाना पड़ता है. डॉक्टर के अनुसार इम्प्लांट काफी सेफ माना जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

ब्रेस्ट इम्प्लांट का खर्च

प्लास्टिक सर्जन के अनुसार सिलिकॉन बेस्ट इम्प्लांट करवाने में लगभग 1.50 लाख का खर्च आता है. वहीं इम्प्लांट निकलवाने की सर्जरी का खर्च 60 से 70 हजार आता है. दोनों ही सर्जरी में लगभग 1 घंटे का समय लगता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

वूलन कुर्ती के इन डिजाइन से करें सर्दियों की शुरुआत, मिलेगा क्लासी विंटर लुक