Hindi News

ऊनी कपड़ों से होने लगती है खुजली? जानें कारण और बचाव के तरीके..

Woolen Clothing Cause Itching: सर्दियों में ऊनी कपड़े पहनने से अक्सर खुजली होने लगती है. लेकिन कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों होता है. इस खबर में हम आपको इसका कारण और बचाव के तरीके बताएंगे..

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Dec 14, 2025, 02:39 PM IST
ऊनी कपड़ों से होने लगती है खुजली? जानें कारण और बचाव के तरीके..

Woolen Clothing Cause Itching: सर्दियों की शुरुआत हो गई है और ठंड से बचने के लिए लोगों ने गर्म कपड़े पहनना शुरू कर दिया है. ऊनी स्वेटर, जैकेट और मफलर ठंड से बचाने का काम बहुत ही अच्छी से करते हैं. लेकिन कई लोगों को इन्हें पहनते ही खुजली, जलन या लाल दाने होने लगते हैं. ये एक आम समस्या है. ऐसे में इसके कारण और बचाव के तरीके समझना बेहद जरूरी है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि ऊन से खुजली क्यों होती है और इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है. 

 

ऊन का स्किन पर रिएक्शन
ऊन के रेशे नॉर्मल कपड़ों की तुलना में थोड़े खुरदरे और मोटे होते हैं. जब ये रेशे स्किन से रगड़ खाते हैं, तो सेंसिटिव स्किन वाले लोगों के लिए समस्या पैदा कर सकते हैं. इससे जलन और खुजली शुरू हो सकती है. ऐसे में ड्राई स्किन वाले लोगों को ये परेशानी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि ड्राई स्किन जल्दी इरिटेट होती है. कुछ लोगों को ऊन से हल्की एलर्जी भी हो सकती है. 

ड्राई स्किन
सर्दियों में हवा में नमी कम हो जाती है, जिससे स्किन ड्राई लगती है. ऐसे में ड्राई स्किन के ऊपर खुरदरे ऊनी कपड़े आते हैं, तो खुजली होने की समस्या बढ़ जाती है. कई बार कपड़ों में लगी धूल, फंगल या डिटर्जेंट भी इरिटेशन बढ़ा सकता है. यही कारण है कि नए ऊनी कपड़े पहनने पर भी स्किन में चुभन महसूस होती है. 

 

कैसे पाएं छुटकारा?
कॉटन की लेयर और सही वॉशिंग तरीका
ऊन की खुजली से बचने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप ऊनी कपड़ों के नीचे हल्की कॉटन की बनियान या टी-शर्ट पहनें. ऐसा करने से ऊन सीधे स्किन के कॉन्टैक्ट में नहीं आते. ऊनी कपड़े धोते समय हल्के शैंपू या वूल-वॉश लिक्विड का ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हार्ड डिटर्डेंट रेशों को और खुरदार बना देते हैं. ऐसे में धूप में कम और हवा में कपड़ों को ज्यादा सुखाने की कोशिश करें. 

 

मॉइश्चराइजर 
ऊनी कपड़े पहनने से पहले मॉइश्चराइजर लगाएं. ऐसा करने से स्किन मुलायम रहती है और खुजली की समस्या से छुटकारा मिलता है. वहीं अगर खुजली ज्यादा बढ़ जाए, तो ठंडे पानी से स्किन साफ करें और एलोवेरा जेल लगाएं. इसके बाद नारियल तेल सर्दियों में स्किन को हाइड्रेट रखने में मदद करता है. वहीं बहुत ज्यादा इरिटेशन या दाने होने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

