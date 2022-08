Good Cholesterol: हमारे शरीर को क्यों होती है गुड कोलेस्ट्रॉल की जरूरत? जानिए इसे बढ़ाने के तरीके

Why You Need Good Cholesterol: शरीर में कोलेस्ट्रॉल 2 तरह के होते हैं बैड और गुड, बैड कोलेस्ट्रॉल हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक है, इसकी वजह से डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर (High Blood Pressure), मोटापा (Obesity), हार्ट अटैक (Heart Attack), ट्रिपल वेसल डिजीज (Triple Vessel Disease) और कोरोनरी आर्टरी डिजीज (Coronary Artery Disease) का खतरा पैदा हो जाता है. वहीं गुड कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो ये हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी है. आइए नजर डालते हैं इसकी अहमियत पर

क्या है गुड कोलेस्ट्रॉल?

कोलेस्ट्रॉल (Cholesterol) को अक्सर एक नकारात्मक शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है. हालांकि, बहुत से लोग इस बात से वाकिफ नहीं हैं कि कोलेस्ट्रॉल स्वस्थ होने के साथ-साथ शरीर के लिए बेहद जरूरी भी है. कोलेस्ट्रॉल एक घटक है जिसकी मदद से हमारा शरीर हार्मोन का उत्पादन और पोषक तत्वों को सिंथेसाइज करता है. कोलेस्ट्रॉल हमारे डाइजेशन (Digestion) में भी अहम रोल अदा करता है.

शरीर को कैसे मिलता है कोलेस्ट्रॉल?

कोलेस्ट्रॉल (Cholesterol) लिवर (Liver) में बनता है, इसके साथ हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन में भी कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होता है. हमे ये पता होना चाहिए कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिनकी मदद से खून में गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाया और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम किया जा सकता है.

एचडीएल के बारे में जानें

ग्रेटर नोएडा के GIMS अस्पताल में कार्यरत मशहूर डाइटीशियन डॉ. आयुषी यादव (Dr. Ayushi Yadav) ने बताया कि गुड कोलेस्ट्रॉल वो तत्व है जो शरीर में विभिन्न कार्यों में सहायता करता है. इसे एचडीएल (HDL) के नाम से भी जाना जाता है, जिसका पूरा नाम है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन (High-Density Lipoprotein). कोलेस्ट्रॉल शरीर द्वारा निर्मित होता है और कुछ खाद्य पदार्थों से भी प्राप्त किया जा सकता है.

हमें गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा क्यों बढ़ानी चाहिए?

ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से आपको अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा गुड कोलेस्ट्रॉल रिच फूड्स को शामिल करना चाहिए. अच्छा कोलेस्ट्रॉल न सिर्फ शरीर में कई तरह से में मदद करता है बल्कि शरीर के कार्यों में भी सुधार कर सकता है. अगर हम कुछ हैल्दी फूड्स खाएंगे तो शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद मिलेगी.

शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के उपाय

1. डेली डाइल में एलडीएल फूड्स को निकाल दें.

2. रोजाना के भोजन में एचडीएल फूड को शामिल करें.

3.फिजिकल एक्टिविटीज में इजाफा करें.

4. वजन को कंट्रोल में रखें.

5. शराब का सेवन न करें.

6. स्मोकिंग से तौबा करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

