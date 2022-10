Breakfast में कभी न खाएं Carbohydrate वाले फूड्स, वरना इन नुकसान से बच नहीं पाएंगे आप

Why You Should Avoid Carbs In the Morning: तमाम न्यूट्रिएंट्स की तरह कार्बोहाइड्रेट का सेवन हमारे शरीर के लिए जरूरी है, लेकिन इसे सीमित मात्रा में और सही वक्त पर खाना चाहिए वरना फायदे से ज्यादा शरीर को नुकसान हो जाएगा. आमतौर पर हेल्थ एक्सपर्ट्स ये सलाह देते हैं कि हमें ब्रेकफास्ट में कार्ब्स बेस्ड फूड्स से बचना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से कोर्टिसोल और डोपामाइनजैसे केमिकल रिलीज हो सकते हैं जिससे आपको सुस्ती और आलस का अहसास होगा. नाश्ते को जितना हेल्दी बनाए रखेंगे उतना ही ये शरीर के लिए फायदेमंद होगा और दिनभर एनर्जी बरकरार रखने में मदद मिलेगी. आइए जानते हैं कि हमें सुबह के वक्त कार्ब्स वाले फूड्स क्यों नहीं खाने चाहिए.

नाश्ते में क्यों न खाएं कार्ब्स?

सुबह उठने के बाद से ही हमारी डेली रूटीन शुरू हो जाती है और बिजी शेड्यूल की वजह से हमारी बॉडी को भरपूर एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसलिए आमतौर पर सलाह दी जाती है कि नाश्ते में विटामिन और प्रोटीन औसमेत कई न्यूट्रिएंट्स बेस्ड फूड खाने चाहिए. इसमें आप फल और नट्स को भी शामिल कर सकते हैं.

इस बात में कोई शक नहीं कि हमे कार्ब्स की जरूरत पड़ती है ताकि शरीर को सही तरीके से पोषण मिल सके, लेकिन ब्रेकफास्ट में इन्हें खाने से बचना चाहिए क्यों ऐसा करने से कई तरह के नुकसान हो सकते हैं, जैसे-

1. बढ़ जाएगा वजन

ब्रेकफास्ट में कार्बोहाइड्रेट (Carbohydrate) का सेवन इंसुलिन सेंसिटिविटी को कम कर देता है जिससे पेट और कमर के आसपास चर्बी जमा होने लगती है. अगर आप वजन कम करने की सोच रहे हैं तो इस बात पर जरूर गौर करें.

2. बढ़ जाती है भूख

अगर सुबह के वक्त आप कार्ब्स खाएंगे तो घ्रेलिन रिएक्शन में इजाफा हो सकता है, ये एक हंगर हॉर्मोन हो है जो हमारा पेट रिलीज करता है और फिर ब्रेन को खाना खाने का सिग्नल देता है. ऐसा करने से आपको जल्दी भूख लगेगी और कम ड्यूरेशन में खाने की वजह से वजन भी बढ़ सकता है

3. मेंटल हेल्थ पर असर

कार्बोहाइड्रेट वाला नाश्ता करने से मेंटल हेल्थ पर भी बुरा असर पड़ता है, क्योंकि इससे लेप्टिन सेंसिटिविटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से आप कई काम में संतुष्टि महसूस नहीं करते हैं, साथ आपके सभी सेंसेज भी एफेक्ट होने लगते गैं

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

