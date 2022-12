Beetroot: रोजाना खाली पेट क्यों खाना चाहिए चुकंदर? फायदे जान जाएंगे तो नहीं पूछेंगे ये सवाल

Why You Should Eat beetroot Empty Stomach: चुकंदर एक ऐसी सब्जी है जो जमीन के अंदर उगाई जाती है. इसका इस्तेमाल आमतौर पर सलाद के तौर पर किया जाता है, हालांकि इसका जूस भी काफी पसंद किया जाता है. इसमें पोषक तत्वों की कोई कमी नहीं होती, ये आयन का रिच सोर्स है, साथ ही इसमें डाइटरी फाइबर, नैचुरल शुगर, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटैशियम भी पाया जाता है. जो हमारी सेहत को हर तरह से फायदे पहुंचाने का काम करता है. आइए जानते हैं कि अगर आप रोजाना खाली पेट चुकंदर का सेवन करें तो इसका असर कुछ ही दिनों में दिखने लगता है.

खाली पेट चुकंदर खाने के फायदे

1. यूरिन की समस्या (Urine Infections)

भारत में काफी लोगों को यूरिन इंफेक्श की परेशानी पेश आती है, इसमें खुलकर यूरिन न आना, यूरिन में जलन आदि शामिल हैं. इससे बचने के लिए सुबह के वक्त चुकंदर का जूस जरूर पिएं इसके जरिए काफी राहत मिलेगी.

2. वॉटर रिटेंशन से बचाव (Water Retention)

शरीर का ज्यादातर हिस्सा पानी से बना है इसलिए बॉडी में कभी भी तरल पदार्थ की कमी नहीं होनी चाहिए. लेकिन अगर वॉटर रिटेंशन होने लगे तो ये परेशानी का सबब बन जाता है. अगर आपको भी ऐसी समस्या है तो खाली पेट चुकंदर जरूर खाएं.

3. वजन घटाने में मददगर (Weight Loss)

जो लोग बढ़ते वजन, पेट और कमर की चर्बी से परेशान हैं तो वो मॉर्निंग टाइम में चुकंदर खाएं, क्योंकि इसमें काफी मात्रा में डाइटरी फाइबर पाया जाता है, जिससे काफी देर तक भूख नहीं लगती और आप ज्यादा खाने से बच जाते हैं.

4. न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन (Absorption Of Nutrients)

चुकंदर अपने आप में पोषक तत्वों से भरपूर होता है, ज्यादातर हेल्थ एक्सपर्ट इसे सुबह उठकर खाली पेट खाने की सलाह देते हैं क्योंकि ऐसा करने से न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन बेहतर हो जाता है, जिससे किसी तरह डेफिशियेंसी डिजीज नहीं होती. खासकर विटामिंस और मिनरल्स का अवशोषण आसान हो सकता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

