एक साल से छोटे बच्चे को नमक-चीनी से दूर रखने की क्यों दी जाती है सलाह? जानिए उनकी सेहत पर कैसा होगा असर
छोटे बच्चे की सेहत के मामले काफी सेंसेटिव होते हैं, इसमें जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है, ऐसे बेहतर है कि उन्हें पहले एक साल में नमक और चीनी से दूर रखें.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 22, 2025, 12:48 PM IST
Child Health: बच्चों की हेल्थ और डेवलपमेंट पैरेंट्स के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है. खासकर पहले साल में, जब उनकी हड्डियां, दिमाग और डाइजेस्टिव सिस्टम तेजी से डेवलप हो रहे होते हैं. इसी वजह से डॉक्टर और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स बार-बार सलाह देते हैं कि एक साल से छोटे शिशु को नमक और चीनी न दी जाए. ये सुनकर कई बार माता-पिता सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर क्यों? आइए डिटेल से समझते हैं कि इस सलाह के पीछे क्या कारण हैं और इसका बच्चों की सेहत पर क्या असर पड़ सकता है.

1. किडनी पर प्रेशर
एक साल से छोटे बच्चे के किडनी पूरी तरह डेवलप नहीं होते. नमक में मौजूद सोडियम उनके गुर्दों पर एक्सट्रा पेशर डाल सकता है. ज्यादा सोडियम से डिहाइड्रेशन, ब्लड प्रेशर बढ़ने और भविष्य में किडनी संबंधी समस्याएं होने का खतरा रहता है.

2. मोटापे और डायबिटीज का खतरा
अगर बचपन से ही बच्चे को मीठा खाने की आदत पड़ जाती है, तो वो आगे चलकर ज्यादा शुगर इनटेक करने लगता है. इससे मोटापा, दांतों की समस्या और टाइप-2 डायबिटीज का रिस्क बढ़ सकता है. नवजात बच्चे के स्वाद की आदतें शुरू के साल में ही बनती हैं, इसलिए मीठे से बचाना जरूरी है.

3. नेचुरल फ्लेवर पहचानने की क्षमता
जब बच्चे को बिना नमक-चीनी के भोजन दिया जाता है, तो वो सब्जियों, फलों और अनाज का असली स्वाद पहचानना सीखता है. इससे आगे चलकर उसे हेल्दी खाने की आदत पड़ती है. जबकि अगर जल्दी ही नमक और चीनी देना शुरू कर दें, तो बच्चा नेचुरल टेस्ट से दूरी बनाने लगता है.

4. डाइजेस्टिव सिस्टम पर असर
एक साल से छोटे बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम काफी सेंसेटिव होता है. ज्यादा नमक या चीनी उनके पेट में जलन, गैस और कब्ज जैसी परेशानियां पैदा कर सकती है. ये उनके डेवलपमेंट और डेली न्यूट्रीशन को अफेक्ट कर सकता है.

5. बेहतर डेवलपमेंट और इम्यूनिटी
बच्चे को एक साल तक मां का दूध, फॉर्मूला मिल्क और प्राकृतिक फल-सब्जियों से मिलने वाला पोषण ही काफी होता है. एक्सट्रा सॉल्ट और शुगर उनके शरीर को कोई फायदा नहीं पहुंचाते, बल्कि हार्मफुल साबित हो सकते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

About the Author
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

child healthSaltSugar

