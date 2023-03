Hair In Towel: छोड़ दें नहाने के बाद सिर पर तौलिया लपेटने की आदत, अपने बालों के दुश्मन बन रही हैं आप

Why You Should Never Wrap Your Hair With A Towel: नहाने या सिर धोने के बाद ज्यादातर महिलाएं बालों में तौलिया लपेटती हैं, ताकि हेयर जल्दी ड्राई हो जाएं, लेकिन सच तो ये है कि ऐसा करने से बालों को काफी नुकसान पहुंचता है. ऐसे दौर में जब ज्यादातर महिलाएं डैंड्रफ, हेयरफॉल, बालों का रूखापन, ड्राइनेस वगैरह से परेशान हैं, तब जरा सी भी लापरवाही आपको नुकसान पहुंचा सकती है. चूंकि आमतौर पर महिलाएं लंबे बाल रखती है, इसलिए उनको ऐस समस्याओं का सामना करना पड़ता है. आइए जानते हैं आपको बालों में तौलिया क्यों नहीं बांधना चाहिए.

बाल धोने के बाद सिर पर तौलिया लपेटने के नुकसान 1. अगर आप बाल धोने के बाद सिर पर तौलिया लपेटती हैं तो इससे स्कैल्प में फंगल इंफेक्शन हो सकता है, जो बालों की सेहत के लिए अच्छा नहीं है. 2. नहाने के बाद सिर पर तौलिया बांधने से स्कैल्प काफी देर तक गीले रहते हैं, जिससे डैंड्रफ होने की आशंका बढ़ जाती है. 3. जो लोग झड़ते बालों से परेशान उनको कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे हेयरफॉल की परेशानी में इजाफा होने लगता है. 4. जब आप तौलिया अपने गीले बालों में बाधते हैं तो इससे हेयर की नेचुरल शाइन पर काफी बुरा असर पड़ता है. 5. जब आप पूरे शरीर को पोछने के बाद उसी तौलिए से बालों को लपेटती हैं तो इसस बॉडी की गंदगी बालों में चली जाती है. बालों को सुखाने के लिए क्या करें

अब सवाल उठता है कि जब तौलिये को इस तरह सिर पर लपेटना सही नहीं है, तो बालों को सुखाने के लिए क्या किया जा सकता है. ज्यादातर हेल्थ एक्सपर्ट का मानना है कि हल्की धूप में बालों को सुखाना बेहतर होता है, लेकिन अगर आपके घर में धूप नहीं आती तो हेयर ड्रायर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि इसमें हीट ज्यादा न रखें वरना बाल डैमेज हो सकते हैं. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)