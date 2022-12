Milk At Night: रात को सोने से पहले आप भी पीते हैं दूध? नुकसान जान लेंगे तो कभी नहीं करेंगे ऐसा

Why You Should Not Drink Milk At Night: हमें बचपन से सिखाया गया है कि दूध पीना सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है, रोज एक से दो ग्लास मिल्क जरूर पीना चाहिए क्योंकि ये एक कंप्लीट फूड है और इसमें तकरीबन हर तक के पोषक तत्व पाए जाते हैं. ये कैल्शियम और प्रोटीन का रिच सोर्स होता है, साथ ही इसे पीने से शरीर को विटामिन ए और विटामिन बी भी मिलता है. लेकिन क्या ये सुपरड्रिंक अगर रात को सोने से पहले पिएंगे तब भी लाभकारी होगा? आइए जनते हैं.

रात को क्यों नहीं पीना चाहिए दूध?

अमेरिका (USA) के कैलिफोर्निया (California) में रहने वाले गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट (Gastroenterologists) डॉ. पलानीअप्पन मणिक्कम (Dr. Palaniappan Manickam) ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है. उन्होंने बताया कि 30 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में धीरे-धीरे लैक्टेज एंजाइम की कमी होने लगती है जिसकी वजह से बॉडी को दूध पचाने में मुश्किलें आती हैं. इस एज में हमारी आंतों में लैक्टेज एंजाइम का प्रोडक्शन कम होने लगता है जिससे दूध में ग्लूकोज और गैलेक्टोज तोड़ने और इसके अब्जॉर्बशन में दिक्कतें होने लगती है.

डाइडेशन पर पड़ सकता है असर

डॉ. पलानीअप्पन के मुताबिक रात को सोने से पहले दूध नहीं पीना चाहिए क्योंकि इससे नींद में होने वाले डाइजेशन में दिक्कतें आती हैं. अगर पाचन से जुड़ी परेशानी नहीं भी है तो फिर स्लीपिंग टाइम में मिल्क इनटेक नहीं करना चाहिए.

इंसुलिन लेवल बढ़ सकता है

डॉ. पलानीअप्पन ने ये भी बताया कि खाना खाने के तुरंत बाद दूध पीने से बचना चाहिए क्योंकि इससे इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ सकता है क्योंकि दूध में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं. इससे बॉडी क्लॉक भी डिस्टर्ब हो जाता है. अगर रात को दूध पीना ही है तो आप सोन से 2 से 3 घंटे पहले इसे पी जाएं.

