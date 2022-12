Spinach: अच्छी सेहत के चक्कर में कभी न खाएं जरूरत से ज्यादा पालक, हो सकते हैं ये नुकसान

Why You Should Not Eat Too Much Spinach: हमें अच्छी सेहत के लिए अक्सर हरी पत्तेदार सब्जियां खाने की सलाह दी जाती है क्योंकि ये काफी हेल्दी होती हैं, इनमें से टॉप प्रायोरिटी में पालत को रखा जाता है. इसे काफी लोग बड़े चाव से खाते हैं. पालक का सेवन जूस, सलाद और सब्जी के तौर पर किया जाता है. इसमें पोषक तत्वों की कोई कमी नहीं होती. जो इंसान इसे नियमित तौर पर खाता है उसके शरीर को विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन और एंटी-ऑक्सीडेंट्स हासिल होते हैं. इस बात में कोई शक नहीं कि सेहत के लिहाज से पालक खाना जरूरी है, लेकिन अगर आप इसका सेवन जरूरत से ज्यादा करने लगेंगे तो नुकसान भी उठाना पड़ सकता है.

ज्यादा पालक खाने के नुकसान

किसी भी चीज की ज्यादती बुरी है, पालक के साथ भी मामला कुछ ऐसा है, इसलिए तय मात्रा में ही इसका सेवन करें वरना आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. आइए इन पर एक नजर डालते हैं.

1. किडनी स्टोन

जो लोग पालक का सेवन अधिक मात्रा में करते हैं उनको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इस हरी पत्तेदार सब्जी में कैल्शियम ऑक्सीलेट भरपूर मात्रा में पाया जाता है. इसका ज्यादा इनटेक गुर्दे में में छोटे-छोटे स्टोन बना सकता है.

2. पेट से जुड़ी समस्या

इस बात में कई शक नहीं कि पालक डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा माना जाता है, इसलिए काफी हेल्थ एक्सपर्ट इसे खाने की सलाह देते हैं, लेकिन अगर आप इसे लिमिट से ज्यादा खाएंगे तो पाचन तंत्र पर उल्टा असर हो सकता है.

3. ज्वाइंट पेन

अगर आप तय सीमा से अधिक पालक का सेवन करेंगे तो ज्वाइंट पेन (Joint Pain) और गठिया (Arthritis) की समस्या भी हो सकती है. इसलिए पालक जरूर खाएं लेकिन इसके साथ थोड़ी सावधानी भी बरतें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

