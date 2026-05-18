युवा वयस्कों में बढ़ रहा है हाइपरटेंशन, इस बढ़ते ट्रेंड में बचाव के उपाय जानिए

कुछ समय पहले तक, हाई ब्लड प्रेशर को ज़्यादातर बड़ी उम्र के लोगों से जुड़ी बीमारी माना जाता था. कार्डियोलॉजिस्ट के क्लिनिक में जाने पर ज़्यादातर बुज़ुर्ग मरीज़ों को उम्र से जुड़ी दिल की बीमारियों का इलाज करते हुए देखा जाता था. आज, तस्वीर तेज़ी से बदल रही है. हमने इस विषय में कुछ विशेष चीज जानने के लिए कुछ विशेषज्ञों से बात की जिसमें हमने डॉ. मनोज विठलानी , सीनियर कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन, से बात की उन्होंने बताया कि अब 20 और 30 की उम्र के लोगों में ऐसे ब्लड प्रेशर लेवल की पहचान कर रहे हैं जो पहले आम तौर पर सिर्फ़ ज़्यादा उम्र के लोगों में ही देखा जाता था. हाइपरटेंशन , जिसे अक्सर “साइलेंट किलर” कहा जाता है, अब सिर्फ़ बढ़ती उम्र के लोगों तक ही सीमित नहीं है, यह अब कम उम्र के लोगों में भी चिंताजनक रूप से आम होता जा रहा है.

ज्वार-भाटा क्यों बदलता है?

नई पीढ़ी में हाइपरटेंशन का यह बढ़ता हुआ मामला सिर्फ़ जेनेटिक्स का नतीजा नहीं है. बल्कि, यह आज की ज़िंदगी की सच्चाई और उससे जुड़े दबाव को दिखाता है. पिछली पीढ़ी जहाँ अलग-अलग हेल्थ प्रॉब्लम से जूझती थी, वहीं आज के युवा तेज़-तर्रार लाइफस्टाइल में जी रहे हैं, जिसमें लगातार स्ट्रेस, खराब खान-पान और कम फिजिकल एक्टिविटी शामिल है. माहौल का दबाव और अनहेल्दी रूटीन मिलकर शुरुआती हाइपरटेंशन का खतरा काफी बढ़ा रहे हैं.

बैठे रहने का तनाव और डिजिटल काम

इसका सबसे बड़ा कारण है रोज़मर्रा की ज़िंदगी का लगातार बैठे रहने वाला स्वभाव. आजकल के वर्क कल्चर में अक्सर लोगों को लंबे समय तक बैठे रहना पड़ता है, चाहे वह ऑफिस में हो, घर पर हो या डिजिटल डिवाइस के सामने. दिन का ज़्यादातर समय स्क्रीन पर काम करने के बाद, बहुत से लोग अपने खाली समय में सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए, कंटेंट स्ट्रीम करते हुए या गेमिंग करते हुए अपना समय बिताते हैं. यह मूवमेंट की कमी न केवल मोटापे और खराब कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस का कारण बनती है, बल्कि मेंटल हेल्थ पर भी असर डालती है. लगातार नोटिफिकेशन, काम का प्रेशर और सोशल मीडिया पर चलने वाली “हमेशा कनेक्टेड” लाइफस्टाइल शरीर को लंबे समय तक स्ट्रेस में रख सकती है. समय के साथ, शरीर के स्ट्रेस रिस्पॉन्स का यह लगातार एक्टिवेशन लगातार ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है.

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हाल के सालों में खाने की आदतें भी बहुत बदल गई हैं. सुविधा के हिसाब से खाने की वजह से अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाने की चीज़ों का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ा है, जिनमें नमक, चीनी और अनहेल्दी फैट ज़्यादा होता है. ज़्यादा नमक खाने से शरीर में पानी जमा हो जाता है, जिससे खून की नसों पर दबाव बढ़ता है और दिल को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है. फास्ट फूड, पैकेज्ड स्नैक्स और इंस्टेंट मील कई युवाओं की ज़िंदगी का हिस्सा बन गए हैं, जिससे बिना पता चले रोज़ाना की तय सोडियम की मात्रा से ज़्यादा खाना आसान हो गया है. प्रोसेस्ड और टेकअवे फूड पर यह बढ़ती निर्भरता युवा आबादी में हाइपरटेंशन के बढ़ते मामलों के पीछे एक बड़ी वजह बन रही है.

"क्लीन" स्टिमुलेंट का मिथक: वेपिंग और उससे आगे

कई जवान लोगों के बीच, वेपिंग को अक्सर पारंपरिक स्मोकिंग का एक सुरक्षित या “क्लीन” विकल्प माना जाता है. धुएं की कमी और ई-सिगरेट के आस-पास की शानदार मार्केटिंग ने इस आदत को कम नुकसानदायक और समाज में ज़्यादा स्वीकार्य बना दिया है. हालांकि, निकोटीन , चाहे इसे किसी भी तरह से लिया जाए, दिल की सेहत पर काफी असर डाल सकता है. निकोटीन खून की नसों को पतला कर देता है, जिससे आर्टरीज़ में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और दिल को ज़्यादा ज़ोर से पंप करने के लिए मजबूर होना पड़ता है. समय के साथ, यह बार-बार होने वाला स्ट्रेन ब्लड प्रेशर लेवल को बढ़ा सकता है और लंबे समय तक दिल से जुड़ी दिक्कतों का खतरा बढ़ा सकता है.

साथ ही, युवाओं में एनर्जी ड्रिंक्स की बढ़ती पॉपुलैरिटी चिंता की एक और परत जोड़ रही है. इनमें से कई ड्रिंक्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में कैफीन और दूसरे स्टिमुलेंट्स होते हैं जो कुछ समय के लिए हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ा सकते हैं. जब इन्हें बार-बार पिया जाता है, खासकर स्ट्रेस, नींद की कमी या निकोटीन के इस्तेमाल के साथ, तो ये

कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर ज़्यादा स्ट्रेस डाल सकते हैं.

हाइपरटेंशन की सबसे खतरनाक बातों में से एक यह है कि यह अक्सर बिना किसी खास लक्षण के होता है. जवान लोग अक्सर मान लेते हैं कि वे नैचुरली हेल्दी हैं और इसलिए उन्हें रेगुलर मेडिकल चेकअप की ज़रूरत महसूस नहीं होती. इस वजह से, हाई ब्लड प्रेशर सालों तक पता नहीं चल पाता और चुपचाप ब्लड वेसल और ज़रूरी अंगों को नुकसान पहुंचाता रहता है.

"साइलेंट" लेबल का भयानक खतरा

इस साइलेंट डैमेज के लंबे समय तक गंभीर नतीजे हो सकते हैं. शुरुआती हाइपरटेंशन से कम उम्र में, कभी-कभी 50 साल की उम्र से पहले भी, दिल की बीमारी होने का खतरा काफी बढ़ जाता है. लगातार हाई ब्लड प्रेशर किडनी को सप्लाई करने वाली आर्टरीज़ को भी नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे समय के साथ किडनी में दिक्कत या किडनी फेलियर भी हो सकता है. इसके अलावा, स्टडीज़ से पता चला है कि शुरुआती और मिडिल एडल्टहुड में अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन को बाद में कॉग्निटिव गिरावट और दिमाग के काम करने में दिक्कत से जोड़ा गया है, जिसमें डिमेंशिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है.

अपने दिल की सेहत का ध्यान रखना

अच्छी खबर यह है कि हाइपरटेंशन को काफी हद तक मैनेज किया जा सकता है, और कई मामलों में, हेल्दी लाइफस्टाइल में बदलाव करके जल्दी इलाज से बढ़ते ब्लड प्रेशर लेवल को काफी कम किया जा सकता है या ठीक भी किया जा सकता है. छोटी लेकिन रेगुलर आदतें लंबे समय तक कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं.

रोज़ाना की छोटी-छोटी हरकतों की ताकत

दिल की सेहत सुधारने के लिए हमेशा इंटेंस वर्कआउट या जिम में घंटों बिताने की ज़रूरत नहीं होती. सबसे ज़रूरी है रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी. थोड़ी देर की हल्की एक्सरसाइज़, जैसे तेज़ चलना, साइकिल चलाना, या एक बार में 10 से 15 मिनट तक सीढ़ियाँ चढ़ना, भी ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बना सकता है और ब्लड वेसल को लचीला बनाए रखने में मदद कर सकता है. एक्सपर्ट हर हफ़्ते कम से कम 150 मिनट की मीडियम फिजिकल एक्टिविटी करने की सलाह देते हैं. लाइफस्टाइल में आसान बदलाव, जब लगातार किए जाएं, तो समय के साथ दिल पर दबाव काफी कम हो सकता है और ब्लड प्रेशर कम हो सकता है.

DASH डाइट का पालन करना

हाइपरटेंशन रोकने के लिए डाइटरी तरीके, जिसे आमतौर पर DASH डाइट के नाम से जाना जाता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए सबसे असरदार ईटिंग प्लान में से एक माना जाता है. यह डाइट ताज़े फल, सब्ज़ियाँ, साबुत अनाज, लीन प्रोटीन, नट्स और कम फैट वाले डेयरी प्रोडक्ट खाने को बढ़ावा देती है, साथ ही ज़्यादा नमक, चीनी, प्रोसेस्ड फ़ूड और अनहेल्दी फैट को कम करती है. पैकेज्ड और बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड स्नैक्स पर डिपेंडेंस कम करने से कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ में काफ़ी सुधार हो सकता है. कई मामलों में, सिर्फ़ हेल्दी खाने की आदतें ही ब्लड प्रेशर लेवल में साफ़ सुधार ला सकती हैं.

अच्छी नींद और आराम को प्राथमिकता देना

नींद सिर्फ़ आराम करने का समय नहीं है; यह दिल की सेहत बनाए रखने का एक ज़रूरी हिस्सा है. अच्छी नींद के दौरान, ब्लड प्रेशर अपने आप कम हो जाता है, जिससे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को ठीक होने का समय मिलता है. हालांकि, कम या खराब क्वालिटी की नींद इस प्रोसेस में रुकावट डालती है और ब्लड प्रेशर को लंबे समय तक बढ़ाए रख सकती है. लगातार नींद की कमी, अनियमित नींद का शेड्यूल, और रात में ज़्यादा स्क्रीन देखने से युवाओं में हाइपरटेंशन तेज़ी से बढ़ रहा है. डॉक्टर हर रात सात से नौ घंटे बिना रुके और आराम देने वाली नींद लेने की सलाह देते हैं ताकि कार्डियोवैस्कुलर काम ठीक से हो सके.

अपने ब्लड प्रेशर की रेगुलर मॉनिटरिंग करें

सबसे आसान लेकिन सबसे ज़रूरी बचाव के तरीकों में से एक है अपने ब्लड प्रेशर लेवल को जानना. क्योंकि हाइपरटेंशन अक्सर बिना किसी खास लक्षण के होता है, इसलिए रेगुलर मॉनिटरिंग ज़रूरी हो जाती है — जवान और सेहतमंद लोगों के लिए भी. 18 साल से ज़्यादा उम्र के बड़ों को समय-समय पर अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाना चाहिए, खासकर अगर उनके परिवार में दिल की बीमारी, मोटापा, स्ट्रेस या खराब लाइफस्टाइल की आदतें रही हों.

युवा पीढ़ी के लिए एक चेतावनी

जवान लोगों में हाइपरटेंशन के बढ़ते मामले इस बात की एक ज़रूरी याद दिलाते हैं कि दिल की सेहत को सिर्फ़ बाद की ज़िंदगी की चिंता नहीं माना जा सकता. रोज़ाना के फ़ैसले, जैसे कि मीठे कैफ़ीन वाले ड्रिंक्स के बजाय ज़्यादा पानी पीना, लिफ्ट के बजाय सीढ़ियाँ चुनना या आराम करने के लिए समय निकालना, ये सब मिलकर लंबे समय की सेहत पर बहुत असर डाल सकते हैं. बचाव की शुरुआत जागरूकता से होती है, और आज उठाए गए छोटे-छोटे लगातार कदम आने वाले सालों तक दिल को बचाने में मदद कर सकते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.