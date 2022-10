Relationship Tips: आपका पार्टनर गलती करने पर भी क्यों नहीं बोलता Sorry? हो सकती है ये 4 वजहें

Why Doesn't Your partner Say Sorry: रिलेशनशिप में रहना एक खूबसूरत अहसास होता है, आप चाहते कि कि पार्टनर से कभी जुदा न हों और ज्यादा से ज्यादा क्ववालिटी स्पेंड करने का मौका मिले. बेशुमार मोहब्बत होने के बावजूद कप्लस के बीच मनमुटाव और लड़ाई-झगड़े हो ही जाते हैं, लेकिन माफी मांग लेने से गिले शिकवे आसानी से दूर हो जाते है. आमतौर पर देखा गया है कि पुरुषों को आगे बढ़कर माफी मांगने में हिचकिचाहट होती है. आइए जानते हैं कि किन कारणों से आपका पार्टनर सॉरी नहीं बोलता.

1. अपनी गलती न मानना

कई पुरुष ये मानते हैं कि वो गलती कर ही नहीं सकते तो माफी मांगने का सवाल कहां उठता है. इसमें उनका मेल ईगो आड़े आ जाता है. वो ऐसा सोचते हैं कि अगर सॉरी बोल देंगे तो अपनी पार्टनर से कमतर हो जाएगे और फिर भविष्य में वो माफी मांगने के लिए जोर नहीं देगी.

2. इनसिक्योरिटी का डर

पुरुष अक्सर इसलिए भी माफी नहीं मांगते क्योंकि उनके ये डर होता है एक बार अगर वो माफी मांग लेंगे तो, उनकी फीमेल पार्टनर हर बार उन्हें ऐसा करने के लिए दवाब बनाएगी. इससे वो हमेशा नकारात्मक स्थिति में आ जाएंगे. मर्द नेगेटिविटी पालना नहीं चाहते इसलिए आगे बढ़कर माफी मांगने से परहेज करते हैं.

3. घमंडी नेचर

कुल लोग स्वभाव से काफी घमंडी होती हैं उन्हें लगता है कि अगर वो अपनी गलती की माफी मांग लेंगे तो उनका अहंकार कम हो जाएगा, ऐसे लोग किसी भी रिश्ते में ज्यादा लंबे वक्त के लिए नहीं टिक पाते और पार्टनर की आंखों में चुभने लगते हैं. हालांकि माफी मांगने वाले इंसान को समझदार समझा जाता है, सॉरी वो कहता है जिसे रिश्ते की कद्र होती है. मांफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता है, इसलिए हमेशा इसकी पहल करें

4. फीलिंग्स को नहीं बता पाना

ऐसा नहीं है कि हर पुरुष माफी नहीं मांगना चाहते, लेकिन कुछ लोग दिल से तो अच्छे होते हैं, लेकिन अपने जज्बातों को बयां करने में मुश्किल होती है. उन्हें लगता है कि वो अगर सही तरीके से सॉरी नहीं बोलेंगे तो कहीं बात और न बिगड़ जाए, इसलिए वो डर के मारे इसकी पहल नहीं कर पाते

