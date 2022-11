Relationship Tips: आपका लव पार्टनर क्यों अचानक करने लगता है इग्नोर? हो सकती है ये 4 वजह

Why Your Partner Ignores You: रिलेशनशिप में रहना एक खुशनुमा अहसास होता है. आप चाहते हैं कि अपने पार्टनर के साथ ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें और जिंदगी को बेहतरीन पलों से भर दें. कभी कभार ये देखने को मिलता है कि पार्टनर आपको अचानक से इग्नोर करने लगता/लगती है, जिसको लेकर परेशान होना लाजमी है. आइए जानते हैं कि इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है, और इसके कैसे ठीक किया जा सकता है..

नाराजगी

कपल्स के बीच हल्के फुल्के लड़ाई झगड़े और मन मुटाव होना आम बात है, लेकिन अगर कोई एक बाद या लहजा पसंद न आए या उससे इंसान हर्ट हो जाए, तो भी वो अपने पार्टनर को जाने या अनजाने में इग्नोर करने लगता है, ये नाराजगी जताने का एक तरीका है. इसलिए मसला कैसा भी हो उसे सॉल्व कर लेना चाहिए.

अटेंशन न मिलना

हर इंसान चाहता है कि जब भी वो रिलेशनशिप में हो तो उसका पार्टनर उस पर पूरा ध्यान दे, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो दूसरा शख्स परेशान होने लगता है और लव पार्टनर का अटेंशन पाने के लिए उसे कुछ ज्यादा ही इग्नोर करना शुरू कर देता है.

मी टाइम की चाहत

जब प्यार-मोहब्बत में होते हैं तो ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ बिताना पसंद करते हैं, लेकिन हर वक्त चिपके रहना अच्छा नहीं होता क्योंकि आपका पार्टनर इरिटेट हो सकता है. आप उस इंसान को खुद के बारे में सोचने के लिए वक्त दें, जिसे आमतौर पर 'मी टाइम' कहा जाता है.

अफेयर

अगर आपका पार्टनर बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहा/रही है तो बेहद मुमकिन है कि उस शख्स का किसी और के साथ अफेयर हो चुका है. जब भी रिलेशनशिप में किसी तीसरे इंसान की एंट्री हो जाती है तो पहले पार्टनर में दिलचस्पी अपने आप कम होने लगती है.

