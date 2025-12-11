Advertisement
कमिटमेंट का डर! शादी को लेकर Gen Z का बदला नजरिया, सेटलिंग डाउन फोबिया के हो रहे हैं शिकार

कमिटमेंट का डर! शादी को लेकर Gen Z का बदला नजरिया, सेटलिंग डाउन फोबिया के हो रहे हैं शिकार

Settling Down Phobia: देश में Gen Z का शादी से दूर भागना केवल एक ट्रेंड नहीं बल्कि एक ऐसी मनोवैज्ञानिक स्थिति बन चुका है जो उनके जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित कर रही है. आजकल लोग रिश्तों को निभाने से भाग रहे हैं. पर हर किसी की वजह एक जैसी नहीं होती है. कई लोग दूसरों पर जिंदगीभर के लिए यकीन भी नहीं कर पा रहे हैं जिस वजह से शादियां नहीं हो.

 

Dec 11, 2025
कमिटमेंट का डर! शादी को लेकर Gen Z का बदला नजरिया, सेटलिंग डाउन फोबिया के हो रहे हैं शिकार

आजकल के युवा पुराने जमाने की पारंपरिक धाराओं से हटकर जीना पसंद करते हैं. भारत में आज भी सेटल होने का सीधा मतलब बहुत से लोग शादी कर के घर बसाना समझते हैं. पर आजकल की जनरेशन इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती हैं. महानगरों में आजकल बहुत से लोग शादी करने से कतरा रहे हैं. कई लोग इसे पर्सनल डिसीजन का नाम देते हैं तो बहुत से लोग इसे आजादी का नाम देते हैं. बहुत से रूढ़िवादी विचारधारा के लोग इसे आजादी का गलत फायदा उठा कर इसे बिगड़ जाना भी कहते हैं. पर क्या आपको पता है कि देश की युवा पीढ़ी सेटलिंग डाउन फोबिया की भी शिकार हो रही है. स्थिर जिंदगी का डर, आजादी खो देने का एहसास और लाइफ में किसी तरह की रोक टोक जैसे और भी कई कारण है कि आजकल लोग शादी से दूर भाग रहे है. आजकल के युवा के पास कई कारण है जिस वजह से वो शादी नहीं करा चाह रहे हैं. ये बदलाव समाज के पारंपरिक नियमों को चुनौती देता है और बताता है कि नई पीढ़ी अब रिश्तों को अपनी शर्तों पर जीना चाहती है. पर इन सब के बीच कई युवा सेटलिंग डाउन फोबिया के शिकार हो रहे हैं.

क्या है सेटलिंग डाउन फोबिया
बहुत से लोग शादी से इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी लाइफ में किसी भी तरह की कोई दखलंदाजी नहीं चाहिए. सेटलिंग डाउन फोबिया के दो पहलू हैं एक तरह से ये लोगों के लिए अच्छा भी है पर एक पहलू से ये बुरा भी है. बहुत से लोगों को शादी ना कर के खुशी मिलती है कई लोग बच्चों को गोद लेकर उन्हीं के साथ रहना पसंद करते हैं. पर बहुत से लोग एक समय के बाद काफी अकेलापन महसूस करते हैं. ट्रस्ट इशूज भी सेटलिंग डाउन फोबिया का एक मुख्य कारण है.

माइंडसेट
आज की जनरेशन रिश्तों पर पहले की तरह भरोसा नहीं करती बल्कि हर कदम फूंक-फूंक कर रखती है. प्यार हो या पार्टनरशिप हर चीज में वो एक अलग तरह की सावधानी और सोच लेकर चलते हैं. यही वजह है कि शादी जैसे बड़े फैसले को लेकर उनके मन में एक अनजान डर और झिझक दिखाई देती है. रिश्तों की दुनिया में आए इस बदलाव ने न सिर्फ फैमिली स्ट्रक्चर को प्रभावित किया है, बल्कि युवाओं के माइंडसेट में भी गहरा बदलाव ला दिया है. सोशल मीडिया की चमकदारी हो या करियर का दबाव हर चीज ने मिलकर इस सोच को और मजबूत बना दिया है.

आजादी
आज के जनरेशन के बीच आजादी एक अहम मुद्दा है जिसकी कमी पुराने समय में काफी ज्यादा थी. आज की युवा पीढ़ी का सोचना है कि शादी करने के बाद उनकी आजादी खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी. ऐसा लड़कियों के साथ अक्सर आज भी देखने को मिलता है जिस वजह से वो शादी से दूर भाग रही हैं.

विश्वास
आज के जनरेशन में जब लोग हर महिने अपने पार्टनर बदल रहे हैं ऐसे में शादी ना करने की सबसे बड़ी वजह ही विश्वास है. लोग अब एक इंसान पर जिंदगीभर के लिए विश्वास नहीं कर पा रहे हैं. कई केस में अगर लोग विश्वास कर के शादी कर भी रहे हैं तो बाद में उन्हें धोखा मिलता है. अपने आसपास और ऑफिस में लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कई केस देखते हैं जिसके बाद उन्हें लगने लगता है कि अगर वो शादी कर लेंगे तो उन्हें भी धोखा मिलेगा.

मेंटल हेल्थ
आज की युवा जनरेशन शादी-ब्यास से कोसों दूर इसलिए भी रहती हैं क्योंकि उनके लिए उनका मेंटल पीस ज्यादा जरूरी है. शादी के बाद लोगों को केवल अपने पार्टनर ही नहीं बल्कि उसके परिवार के लोगों को भी संभालना पड़ता है जिस वजह से लोगों को स्ट्रेस और इंगजाइटी जैसी समस्या होने लगती है.

shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं.

settling down phobiacommitment issuesGen Z Generation

