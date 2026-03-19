इस अजीब शौक के लिए पति डोनेट करता था स्पर्म, शादी के 20 साल बाद खुला राज; वाइफ ने उठाया ये बड़ा कदम

शादी से पहले तो नहीं लेकिन शादी के बाद कपल को एक दूसरे के बारे में लगभग सारी बातें पता होती है. ब्रिटेन से एक हैरान कर देने वाला मामने सामने आया है. एक महिला को शादी के 20 साल बाद पता चलता है कि उनका पति स्पर्म डोनेट करता है. स्पर्म डोनेशन की वजह से वह कई बच्चों को पिता है. महिला को इस बारे में सोशल मीडिया के जरिए पता चलता है.

20 साल बाद पता चली पति की सच्चाई

महिला को सोशल मीडिया पर एक अनजान मैसेज मिला, इस में मैसेज में उनके पति का जिक्र था. शुरुआत पर में महिला को इस बात पर यकीन नहीं हुआ. लेकिन फिर महिला ने जब जांच की, तो उसे पता चला कि उसका पति दूसरी पहचान के साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सक्रिय था. वह खुद को स्पर्म डोनर बताया है. वह खुद को बिना मेडिकल सेंटर या क्लीनिक के जरिए स्पर्म डोनर बताता है. वह सीधे महिलाओं से मिलता है, जो स्पर्म डोनर की तलाश में होती है.

पति को है मानसिक बीमारी

रिपोर्ट के अनुसार महिला का पति स्पर्म डोनेशन केवल दूसरों की मदद के लिए नहीं करता है. बल्कि इससे उसे मानसिक संतुष्टि मिलती है. पत्नी का कहना है कि वह महिला के गर्भधारण से जुड़े सभी पल में शामिल होने की कोशिश करता था. उस आदमी को प्रेग्नेंट महिला को देखने और इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा बनने का मेंटल ऑब्सेशन था. इसी वजह से वह लंबे समय से स्पर्म डोनेट कर रहा है. जब महिला ने पति की पर्सनल डिवाइस चेक किए तो फोटो, चैट्स से पता चला कि यह मामल एक-दो बार नहीं बल्कि कई सालों से चल रहा है. महिला ये सब देखकर हैरान हो गई. महिला ने इसे रिश्ते में गहरा धोखा बताया. इस घटना के बाद महिला ने पति से अलग होने का फैसला किया. इसके अलावा उन्होंने अन्य महिलाओं को बताया है कि इस तरह के फ्री और अनौपचारिक स्पर्म डोनेशन से बचें.

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इस तरह का स्पर्म डोनेशन हो सकता है खतरनाक

एक्सपर्ट का कहना है कि इस तरह का स्पर्म डोनेशन कई तरह की समस्या को जन्म दे सकता है. बिना जांच के स्पर्म डोनेशन से कई तरह की बीमारी फैलने की संभावना हो सकती है. इसके अलावा जेनेटिक बीमारी का भी रिस्क रहता है. एक्सपर्ट के अनुसार स्पर्म डोनेशन हमेशा कानूनी प्रक्रिया के तहत ही किया जाना चाहिए

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.