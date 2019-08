BRAVO: एस धामी बनीं देश की पहली महिला फ्लाइंग यूनिट कमांडर, रच दिया इतिहास

नई दिल्ली: देश की बेटियां हर फील्ड में अपना नाम रोशन कर रही हैं. सेना में लड़कियां कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार हो रही हैं. भारतीय वायु सेना की विंग कमांडर एस धामी ने देश की पहली महिला अधिकारी बन देश की हर बेटी का सिर फर्क से ऊंचा कर दिया है. एस धामी फ्लाइंग यूनिट की फ्लाइट कमांडर बनी हैं और उन्होंने हिंडन एयर बेस में चेतक हेलिकॉप्टर यूनिट के फ्लाइट कमांडर का पदभार संभाला. फ्लाइट कमांडर यूनिट की कमान में यह दूसरा पोस्ट है.

पंजाब के लुधियाना में पली-बढ़ी हाई स्कूल के दिनों से ही पायलट बनना चाहती थीं. करियर में ऊंचाइयां छू रहीं धामी एक नौ साल के बच्चे की मां हैं. 15 के अपने करियर में एस धामी ने चेतक और चीता हेलिकॉप्टर उड़ाती रही हैं. विंग कमांडर धामी चेतक और चीता हेलीकॉप्टरों के लिए भारतीय वायुसेना की पहली महिला योग्य फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर भी हैं.

Indian Air Force’s Wing Commander S Dhami has become the first female officer in the country to become the Flight Commander of a flying unit. She took over as Flight Commander of a Chetak helicopter unit at Hindon air base. Flight Commander is the second in command of the unit. pic.twitter.com/JRTzYATGMP

