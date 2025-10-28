Advertisement
बिना पानी से धोए चमकाएं कपड़े! सर्दियों के कपड़ों से बदबू और बैक्टीरिया चुटकियों में होंगे गायब! जान लें ये 4 'जादुई' तरीके!

Winter Clothes Cleaning Tips Without Wash: साल भर बंद रहने के कारण ऊनी कपड़ों में हल्की बदबू और बैक्टीरिया पनप सकते हैं. हर बार इन भारी कपड़ों को धोना मुश्किल है और उनके लिए अच्छा भी नहीं है. अच्छी बात यह है कि आप बिना पानी लगाए भी इन्हें एकदम फ्रेश बना सकते हैं. बस धूप, सैनिटाइजर और नेचुरल छिलकों का इस्तेमाल करके आप अपने स्वेटर और जैकेट को कुछ ही देर में पहनने लायक, जर्म्स-फ्री और खुशबूदार बना सकते हैं.

Oct 28, 2025
Winter Clothes Cleaning: सर्दियों के कपड़े जैसे- ऊनी स्वेटर और जैकेट, पूरे साल अलमारी या बेड बॉक्स में बंद रहने के कारण एक अजीब सी दुर्गंध देने लगते हैं. भले ही उन्हें धोकर रखा गया हो. साथ ही बंद जगह में रहने से इनमें बैक्टीरिया भी पनप सकते हैं. हर बार इन भारी कपड़ों को धोना या ड्राई क्लीन कराना आसान नहीं होता और न ही यह कपड़ों के लिए अच्छा होता है. इसलिए सर्दियों की शुरुआत में या किसी खास मौके पर जब आपके पास धोने का समय न हो, तब इन आसान तरीकों से आप बिना धोए ही अपने कपड़ों को ताज़ा, बदबू-रहित और जर्म्स-फ्री बना सकते हैं.

बिना धोए सर्दियों के कपड़ों को करें साफ
जब अक्टूबर-नवंबर में ठंड शुरू होती है और हम अपनी ऊनी जैकेट, स्वेटर या शॉल निकालते हैं, तो भले ही उन्हें धोकर रखा गया हो, फिर भी उनमें से एक भरी-भरी सी स्मैल आती है. कई महीनों तक बंद रहने से ऐसा होना स्वाभाविक है. ऐसे में इन महंगे और नाजुक कपड़ों को हर बार धोना न तो जरूरी है और न ही सही, क्योंकि बार-बार धोने से इनका फैब्रिक (कपड़ा) खराब हो सकता है. हम आपको कुछ ऐसे आसान तरीके बताएंगे, जिनसे आप मिनटों में अपने कपड़ों को बिना धोए ही बिलकुल फ्रेश बना सकते हैं और साथ ही उनमें पनपे बैक्टीरिया को भी खत्म कर सकते हैं.

धूप दिखाना है सबसे जरूरी
धूप किसी भी कपड़े की बदबू और नमी को सोखने का सबसे अच्छा और नेचुरल तरीका है. धूप की तेज किरणें (UV Rays) कपड़ों में छिपे बैक्टीरिया और जर्म्स को खत्म करने में मदद करती हैं. इसलिए अलमारी या डिब्बे से कपड़े निकालकर उन्हें कम से कम एक पूरे दिन के लिए अच्छी धूप में फैला दें. कपड़ों को सीधा न रखें, बल्कि लटका दें या किसी रस्सी पर टांग दें, जिससे हवा आर-पार हो सके.
 
फैब्रिक सैनिटाइजर का इस्तेमाल 
अगर आपके पास कपड़ों को धोने का समय नहीं है, लेकिन आप जर्म्स (कीटाणुओं) को लेकर चिंतित हैं तो क्लॉथ सैनिटाइजर स्प्रे का इस्तेमाल करें. ये स्प्रे कपड़ों के लिए ही बने होते हैं. धूप दिखाने के बाद कपड़ों को हैंगर पर लटकाएं और उन पर थोड़ा सा क्लॉथ सैनिटाइज़र या फैब्रिक फ्रेशनर स्प्रे करें. कपड़े को हल्का-सा सूखने दें. यह बैक्टीरिया को मार देता है और कपड़ों में तुरंत एक भीनी-सी खुशबू भर देता है. अब आप इन्हें बेफिक्र होकर पहन सकते हैं.

नींबू और संतरे के छिलके का जादू
अगर धूप दिखाने के बाद भी कपड़ों में हल्की-सी स्मैल रह गई है, तो नेचुरल खुशबू के लिए सूखे हुए नींबू या संतरे के छिलकों को एक छोटे से जालीदार बैग (नेट बैग) में डालें. अब इस बैग को अपनी अलमारी या जहां आप सर्दियों के कपड़े रखते हैं, उनके बीच में रख दें. ये छिलके धीरे-धीरे अपनी खुशबू कपड़ों में फैलाते हैं और दुर्गंध को दूर करते हैं. यह बाजार के केमिकल वाले फ्रेशनर से कहीं ज्यादा सुरक्षित और अच्छा है.

हल्का परफ्यूम या इत्र का छिड़काव 
धूप दिखाने और सैनिटाइजर इस्तेमाल करने के बाद अगर आप कपड़ों को और भी ज्यादा ताजा महसूस कराना चाहते हैं तो कपड़ों पर हल्के परफ्यूम या इत्र का एक छोटा सा स्प्रे कर दें. परफ्यूम को ज्यादा न स्प्रे करें, वरना वह कपड़ों पर दाग छोड़ सकता है. दूर से हल्का-सा स्प्रे करें.

Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

Winter Clothes Cleaning TipsWithout Washlifestyle

