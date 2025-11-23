रूखे या बेजान नहीं, ठंड में बालों का करें खास देखभाल; मुलायम और चमकदार हो जाएंगे बाल...

Dry Hairs Home Remedies: सर्दियां आते ही ठंडी हवा और नमी की कमी के कारण बाल रूखे, बेजान और टूटने लगते हैं. ऐसे में बदलते मौसम के कारण बालों की ज्यादा देखभाल करनी पड़ती है. अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल सर्दियों में भी मुलायम, मजबूत और शाइनी रहें, तो ये खबर आपके लिए है. इस खबर में हम आपको ऐसे 4 आसान और असरदार टिप्स बताएंगे.

तेल की मालिश करें

सर्दियों में स्कैल्प जल्दी ड्राई हो जाता है, जिससे खुजली और डैंड्रफ की समस्या बढ़ जाती है. ऐसे में हफ्ते में कम से कम 2 बार नारियल, जैतून या बादाम के तेल से हल्की गर्म मालिश करें. गर्म तेल से बालों में गहराई तक जाकर नमी पहुंचाता है और टूटने से बचता है. इसलिए रात में तेल लगाकर रखना चाहिए और सुबह धोने से बालों की खूबसूरती बढ़ सकती है.

हल्के शैंपू और गुनगुने पानी का इस्तेमाल

बहुत ज्यादा केमिकल वाले शैंपू सर्दियों में बालों की नमी छीन सकता है. इसलिए माइल्ड या सल्फेट-फ्री शैंपू का इस्तेमाल करें. इसके साथ-साथ बाल धोते समय ध्यान रखें कि पानी ज्यादा गर्म न हो, क्योंकि गर्म पानी बालों को और ज्यादा ड्राई और बेजान बना सकता है. गुनगुने पानी से धुलने पर बाल साफ भी रहेंगे और उनकी नमी भी बनी रहेगी.

कंडीशनर और हेयर मास्क

बालों को कंडीशनर करना बेहद जरूरी है. ऐसे में सर्दियों में कंडीशनर बिल्कुल न छोड़ें. ऐसे में हर बार शैंपू के बाद कंडीशनर लगाने से बाल मुलायम रहते हैं और उलझते नहीं हैं. ऐसे में हफ्ते में एक बार दही, शहद और एलोवेरा जेल वाला घरेलू हेयर मास्क लगाएं. यह बालों को गहराई से पोषण देता है और उनकी चमक वापस आती है. अगर आपको लगता है कि बाल बहुत ज्यादा ड्राई है, तो लीव-इन कंडीशनर भी एक अच्छा कॉप्शन हो सकता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.