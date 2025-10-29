Advertisement
Winter Health Care Tips: ये है सर्दियों में तेल मालिश करने का सही नियम! जानें नहाने से पहले करें या नहाने के बाद

Winter Health Care Tips: सर्दियों में तेल की मालिश करने की परंपरा सदियों पुरानी है, लेकिन आज भी ज्यादातर लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि मालिश करने की सही टाइमिंग क्या है. नहाने से पहले मालिश करें या नहाने के बाद?

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 29, 2025, 04:25 PM IST
Winter Health Care Tips: ये है सर्दियों में तेल मालिश करने का सही नियम! जानें नहाने से पहले करें या नहाने के बाद

Winter Health Care Tips: शरीर पर तेल की मालिश करना हमेशा फायदेमंद ही होता है, लेकिन आयुर्वेद के मुताबिक सर्दियों में सरसों के तेल की मालिश करने से बॉडी गर्म रहती है. आज हम आपको सर्दियों में तेल मालिश करने के फायदे और सही तरीका बताएंगे. तेल मालिश करने से हड्डियां और मसल्स मजबूत रहती हैं. इसी के साथ ये स्किन को सॉफ्ट और हेल्दी बनाए रखने में हेल्प करता है, लेकिन ज्यादातर लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि तेल मालिश करने की सही टाइमिंग क्या है? नहाने से पहले मालिश करें या नहाने के बाद मालिश करें?

तेल मालिश करने का सही वक्त
आयुर्वेद के अनुसार नहाने से पहले तेल मालिश करना ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. नहाने से पहले जब हम पूरी शरीर पर तेल की मालिश करते हैं तो इससे शरीर में गर्मी आ जाती है और इसके बाद हम जब नहाते हैं तो सर्दी नहीं लगती है. इसके अलावा मालिश करते समय इस बात का ख्याल रखें कि मालिश करने के तुरंत बाद बाथरूम में ना जाएं. कुछ समय का गैप रखें. सर्दियों में तेल मालिश आपकी स्किन को रूखेपन से बचाएगी. इसके साथ ये ब्लड सर्कुलेशन और जॉइंट हेल्थ के लिए भी फायदेमंद है.

बादाम का तेल
बादाम का तेल सभी तरह की स्किन टोन के लिए फायदेमंद रहता है. ये तेल बाकी तेलों की तुलना में काफी हल्का या पतला होता और आसानी से त्वचा में समा जाता है. ये स्किन को सॉफ्ट बनाए रखने में काफी लाभदायक है. 
नारियल का तेल
नारियल के तेल में फैटी एसिड होते हैं जो स्किन को हाइड्रेट रखते हैं. जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव है उन्हें उनके लिए नारियल का तेल बेहतरीन विकल्प रहेगा. 

सरसों का तेल
सरसों के तेल से मालिश करने से बॉडी गर्मी होती है. इसी के साथ ये ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करने में काफी मददगार है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

Ayurvedic Tipswinter health careoil massage

