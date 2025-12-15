Winter Health Tips: ताकत का 'खजाना' है ये हरा साग, ठंड में बीमारियों से रखता है दूर....5 फायदे आपको भी हैरान कर देंगे!

Winter Health Tips: सर्दियों का मौसम जहां सुहावना होता है तो वहीं यह सेहत के लिहाज से हमें सावधान भी करता है. अगर इस मौसम में आपने खुद पर ध्यान नहीं दिया तो मौसमी बीमारियां आपको अपनी चपेट में ले सकती हैं. एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ठंडियों में खानापान को लेकर खास सावधानी बरतनी चाहिए. डाइट से फास्टफूड हटाकर उन चीजों को शामिल करना चाहिए, जो आपको ना सिर्फ ताकत दें बल्कि कई बीमारियों से भी बचाएं. सर्दियों में गलतखानपान से इम्युनिटी कमजोर हो सकती है, जबकि इस मौसम में इसका मजबूत होना बेहद जरूरी होता है. ऐसे में बथुआ साग का सेवन बेहद फायदेमंद है.

दरअसल, सर्दियों के मौसम में ठंडी हवाएं, कम धूप और खान-पान में बदलाव का सीधा असर बॉडी पर दिखता है. इस मौस में जरा सी लापरवाही आपकी इम्युनिटी कमजोर करती है, जिसका नतीजा ये होता है कि पाचन गड़बड़ा जाता है. शरीर में सुस्ती रहती है. सर्दी जुकाम हो जाता है. कई दूसरी बीमारियां भी घेर सकती हैं. इन सभी समस्याओं से बचने के लिए बथुआ को डाइट में एड कीजिए, जो आपकी रोग प्रतिरोधक झमता यानी इम्युनिटी को बूस्ट करेगा और आपको अंददर से मजबूत रखेगा. अब सवाल ये है कि आखिर बथुमा इतना पावरफुल कैसे है? तो चलिए जानते हैं...

आखिर क्या है बथुआ?

बथुआ एक हरा साग है, जिसका वैज्ञानिक नाम Chenopodium album है. यह सर्दियों में उगने वाली एक हरी पत्तेदार सब्जी कहलाती है, जो भारत में बहुत ज्यादा खाई जाती है. लोग इसे साग के तौर पर खाना ज्यादा पसंद करते हैं. सब्जी मंडियों की लगभग हर दुकान पर आपको ये रखा मिल जाएगा. इसे आप पराठे, रायता और सूप के रूप में खा सकते हैं. यह पोषक तत्वों का भंडार है, जिसे आयुर्वेद में एक सुपरफूड माना गा या है. सर्दियों में बथुआ का डेली सेवन आपकी बॉडी को गर्म रखकर कई बीमारियों से बचाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों खास है बथुआ?

भोपाल के आयुर्वेद डॉक्टर अबरार मुल्तानी कहते हैं कि कि सर्दियों के सीजन में बथुआ का सेवन करने से कई बीमारियों से राहत मिलती है. ऐसा इसलिए क्योंकि बथुआ में विटामिन और मिनरल् भरपूर मात्रा में होते हैं. विटामिन A, C और K के साथ-साथ ये आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटैशियम, फास्फोरस और फाइबर से रिच होता है. इतना ही नहीं, बथुआ में विटामिन B2, B3 और B5 भी होते हैं, जो आपके शरीर की एनर्जी बढ़ाते हैं, मेटाबॉलिज्म बढ़िया रखते हैं, जिससे आपका पेट बढ़िया रहता है. इसके 5 फायदे नीचे दिए गए हैं.

बथुआ खाने के 5 जबरदस्त लाभ

1.पाचन के लिए बढ़िया- बथुआ फाइबर रिच होता है, जो पेट को सही रखता है. इसके सेवन से सर्दियों में कब्ज, पेट फूलना और गैस जैसी समस्याओं में राहत मिलती है.

2. खून की कमी दूर करता है- बथुआ खून की कमी दूर करता है. इसमें मौजूद आयरन और फोलिक एसिड होते हैं, जो हीमोग्लोबिन बढ़ाने में हेल्प करते हैं. महिलाओं में यह एनीमिया की समस्या खत्म करता है.

3. इम्यूनिटी बढ़ाता है- बथुआ के सेवन से इम्युनिटी बूस्ट होती है. यह विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है.

4. हड्डियों का रखता है खास ख्याल- बथुआ हड्डियों क लिए भी बेहद लाभकारी है. इसमें मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और जोड़ों के दर्द व सूजन से राहत देने का काम करते हैं.

5. वजन कंट्रोल करता है- बथुआ का सेवन वजन को कंट्रोल में रखता है. ये लिवर को हेल्दी रखता है, शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालता है, जिससे फ्रेश फील करते हैं.

ये भी पढ़ें: प्लास्टिक नहीं अंडे खाने से भी हो सकता है कैंसर! लैब टेस्ट में मिला खतरनाक केमिकल, डॉक्टर्स भी रह गए सन्न

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.