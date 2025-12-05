Advertisement
सर्दियों का हेल्थ टॉनिक है ये जूस, इन 2 फलों को मिलाकर बनता है बेहतरीन इम्यूनिटी बूस्टर

Winter Health Care: सर्दियों में उन चीजों की जरूरत होती है जो बॉडी के इम्यून सिस्टम को मजबूत करें ताकि आप बार बार बीमार ना हों. ऐसे में हम आपको उन जूस के बारे में बता रहे हैं जिन्हें आप डेली रूटीन में शामिल कर सर्दियों में हेल्दी और एनर्जी से भरपूर रह सकते हैं.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Dec 05, 2025, 03:47 PM IST
Winter Health Care: ठंड ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए है. सर्दियों में हमें सेहत का एक्स्ट्रा ख्याल रखने की जरूरत होती है. कड़कड़ाती ठंड में आप खानपान में कुछ बदलाव करके सर्दियों में भी हेल्दी रह सकते हैं. ऐसे में आपको उन चीजों की जरूरत होती है जो बॉडी के इम्यून सिस्टम को मजबूत करें ताकि आप बार बार बीमार ना हों. ऐसे में हम आपको उन जूस के बारे में बता रहे हैं जिन्हें आप डेली रूटीन में शामिल कर सर्दियों में हेल्दी और एनर्जी से भरपूर रह सकते हैं.

बेस्ट हेल्थ टॉनिक
सर्दियों में हेल्दी और फिट रहने के लिए आप आंवला और अनार का जूस डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं. ये आपकी इम्यून सिस्टम को मजबूत करेगा जिससे आप बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे. इतना ही नहीं खांसी जुकाम जैसी समस्या से भी राहत मिल सकती है. अगर आप सर्दियों के मौसम में भी हेल्दी और सेहतमंद रहना चाहते हैं तो आंवला और अनार का जूस आपके लिए परफेक्ट हेल्थ टॉनिक हो सकता है.

विटामिन सी से भरपूर
अगर आप अनार और आंवला को मिलाकर जूस बनाते हैं तो ये जूस ऐसा जूस बनता है जो आपकी बॉडी की  इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ सेहत को कई फायदे पहुंचाता है. ये पीने में भी काफी स्वादिष्ट होता है और इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ विटामिन सी भी होता है.
यह भी पढ़ें: सर्दियों में रहना है हेल्दी तो भूलकर भी मिस ना करें ये विटामिन्स, खाना शुरू करें ये चीजें

मेंटल हेल्थ के लिए भी फायदेमंद
आंवला और अनार का जूस ना सिर्फ आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा, बल्कि ये स्किन को ग्लो करने के साथ दिल और दिमाग की सेहत के लिए भी फायदेमंद है. इतना ही नहीं ये बॉडी से टॉक्सिन को बाहर निकालने में हेल्प करता है जिससे लिवर हेल्दी बना रहता है. इसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है जिससे हार्ट हेल्थ अच्छी होती है. अनार और आंवला जूस पीने से दिमाग की याददाश्त बढ़ाने में मदद मिलती है और ये दिमाग की फोकस क्षमता को भी बढ़ाता है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

immunity boostWinter health

