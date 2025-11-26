Puffer Jacket Cleaning Tips: भूलकर भी वॉशिंग मशीन में ना डालें पफर जैकेट, ऐसे करें साफ

Puffer Jacket ko Kaise Saaf Karen: सर्दी ने अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया है लगातार तापमान गिर रहा है और ऐसे में रजाई कंबल के साथ जैकेट भी निकल आई हैं. सदियों में गर्म कपड़े धोना अलग लेवल का टास्क होता है. खासतौर से पफर वाली जैकेट साफ करना सिर का दर्द बन जाता है. ऐसे में हम आपको कुछ आसान टिप्स बता रहे हैं जिसे फॉलो कर आप आसानी से जैकेट को पहले जैसा चमका सकते हैं. चलिए जानते हैं.

तेल और सब्जी के निशान

ठंड से बचने के लिए बाजार में एक से एक स्टाइलिश और डिजाइनर जैकेट एवलेबल हैं. आजकल ज्यादातर लोग पफर वाली जैकेट पहनना पसंद करते हैं. ये न सिर्फ ठंड से बचाती है बल्कि लुक को और भी स्टाइलिश बना देती है, लेकिन सिर दर्द तब शुरु होता है जब ये गंदी हो जाती है. जैकेट पर सब्जी या तेल के निशान लग जाते हैं जो आसानी ने छुटते हैं. ऐसे में मन में सवाल आजा है कि पफर जैकेट को कैसे साफ करें. इसी का जवाब लेकर हम आपके सामने कुछ टिप्स लेकर आएं हैं.

टेलकम पाउडर

जिस जगह से जैकेट ज्यादा गंदी नजर आ रही है वहां पर टेलकम पाउडर छिड़कें. इसके बाद आप एक ब्रश की मदद से रगड़ें और गीले तौलिया से पोंछ दें. ये जैकेट को साफ करने के साथ बदबू को दूर करने में भी हेल्प करेगा.

नींबू वाला हैक

अगर पफर जैकेट पर निशान लग गए हैं या देखने में गंदी नजर आ रही है तो आप नींबू और सोडा से भी साफ कर सकते हैं. इसके लिए आप 2 चम्मच बेकिंग सोडा लें और उसमें 2 चम्मच नींबू का रस मिला दें. जब पेस्ट बनकर तैयार हो जाए तो जैकेट पर लगाकर कुछ देर के​ लिए छोड़ दें. कुछ देर बार हल्के हाथों से रगड़ें और किसी कपड़े से पोंछ दें.

स्पॉट क्लीनिंग

अगर आप का बिजी शेड्यूल है और फटाफट जैकेट साफ करना चाहते हैं तो ये तरीका आपके लिए है. जैकेट पर लगे पसीने और गंदगी के निशान को साफ करने के लिए एक गिलास गुनगुने पानी में 2 से 2 चम्मच लिक्विड डिश वॉश मिला दें. अब किसी छोटे तोलिए के कोने को इस पानी में भिगोएं और जैकेट पर लगे निशान पर रगड़ें. कुछ ही मिनट में पानी सूख जाएगा और आपकी जैकेट पहले की तरह चमक जाएगी.

वॉशिंग मशीन न धोएं

पफर जैकेट को वॉशिंग मशीन में नहीं धोना चाहिए. लेकिन फिर भी आप यदि पफर जैकेट को वॉशिंग मशीन में धो रहे हो तो इस बात का ध्यान रखें कि इस जैकेट को अकेले ही पानी में डालें बाकी पकड़ों के साथ न धोएं. इतना ही नहीं ड्रायर में तो भूलकर भी न डालें वरना इसका पफ खराब हो सकता है.

