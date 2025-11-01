Winter Skin Care: रूखी-बेजान स्किन को ग्लोइंग बनाएगा बादाम, बस ऐसे करें यूज, सर्दियों में खिला-खिला रहेगा चेहरा

Winter Skin Care: सर्दियां शुरू हो चुकी हैं. इस मौसम में सेहत के साथ स्किन का भी खास ख्याल रखना पड़ता है, ताकि उसे रूखा और बेजान होने से बचाया जा सके. हम देखते हैं कि सर्दियां शुरू होते ही चेहरे पर रुखापन, खिंचाव और बेजानपन आम समस्या बन जाती है. ठंडी हवा और कम नमी की वजह से स्किन ड्राय होने लगती है. अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं और चेहरे पर ग्लो चाहते हैं तो ये खबर आपके काम आ सकती है. बादाम जितना सेहत के लिए फायदेमंद है उतना ही स्किन के लिए भी कारगर. बादाम आपकी स्किन को फिर से नरम, ग्लोइंग और हेल्दी बनाने में मदद कर सकता है.

दरअसल, ड्राई फ्रूट्स में बादाम सबसे हेल्दी माना जाता है. यह स्किन के लिए भी यह बेहद फायदेमंद है. बादाम में मौजूद विटामिन-E, एंटीऑक्सीडेंट और हेल्दी फैटी एसिड त्वचा को पोषण देते हैं, ड्राइनेस हटाते हैं और स्किन में नेचुरल ग्लो बढ़ाते हैं. दूध के साथ मिलाकर लगाया गया बादाम फेसपैक झुर्रियों, दाग-धब्बों और ब्लैक हेड्स जैसी समस्याओं में भी मदद करता है. हम इस फेस पैक को बनाने का तरीका और फायदे जानेंगे, उससे पहले जानिए आखिर कैसे स्किन के लिए फायदेमंद बादाम.

बादाम त्वचा के लिए क्यों उपयोगी है?

बादाम स्किन के लिए फायदेमंद है. इसमें मौजूद विटामिन-E त्वचा को मॉइस्चराइज करता है और ड्राइनेस कम करता है. एंटीऑक्सीडेंट स्किन को सूर्य की किरणों से होने वाले नुकसान से बचाते हैं इसके यूज से स्किन टोन सुधारने और डार्क सर्कल हल्का करने में भी मदद मिलती है. रेगुलर इस्तेमाल से झुर्रियों और फाइन लाइन्स की समस्या कम हो सकती है.

कैसे बनाएं बादाम-दूध फेसपैक?

यह फेस पैक बनाने के लिए एक बादाम को रातभर पानी में भिगो दें.

सुबह इसका छिलका उतारकर थोड़ा कच्चा दूध डालते हुए महीन पेस्ट बना लें.

अब इस पेस्ट को पूरे चेहरे पर लगाएं और लगभग 25-30 मिनट छोड़ दें.

सूखने पर सादे पानी से चेहरा धो लें. फिर साफ टाबल से पोंछ लें.

चाहें तो बादाम तेल की एक बूंद से हल्की मसाज कर सकते हैं.

एक तरीका ये भी

रोज 4-5 भीगे बादाम खाना स्किन की ड्राइनेस कम करता है. रात में सोने से पहले फेस पर 1-2 बूंद बादाम तेल से मसाज करने से स्किन हाइड्रेट रहती है.

बादाम-दूध के फैसे पैक से मिलने वाले फायदे

स्किन मुलायम होती है और ग्लो बढ़ता है. झाइयां, दाग-धब्बे और ब्लैक-व्हाइट हेड्स हल्के होते हैं. रुखी और बेजान त्वचा में नमी वापस आती है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.