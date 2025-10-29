Home Made Body lotion: सर्दी आने से पहले ही बनाकर रख लें ये नेचुरल बॉडी लोशन, नोट करें होम रेमेडीज

Winter Skin Care Remedies: सर्दियों में वातावरण में नमी की कमी हो जाने के कारण त्वचा रूखी हो जाती है और फटने लगती है कई बार तो ये स्किन को डैमेज तक कर देती है. ऐसे में सर्दियों के मौसम में स्किन को हेल्दी बनाए रखने के लिए नमी बनाए रखना जरूरी है. स्किन में मॉइश्चर या नमी बनाए रखने से त्वचा हेल्दी और मुलायम रहती है. तो चलिए हम आपको घर पर ही सस्ता और बेहतरीन बॉडी लोशन बनाना सिखाते हैं.

इन चीजों की जरूरत

बाजार से महंगे मॉइश्चराइजर लाने से अच्छा है कि आप घर पर ही तैयार कर लें. घर पर बॉडी लोशन बनाने के लिए आपको एक एलोवेरा, विटामिन ई कैप्सूल, नारियल और बादाम तेल की जरूरत पड़ेगी. चलिए जानते हैं बनाने का प्रोसेस.

बादाम तेल का लोशन

सबसे पहले आप 1 कप बादाम तेल को हल्का गर्म कर लें. इसके बाद आप बादाम तेल में विटामिन ई कैप्सूल मिला लें और अच्छी तरह मिक्स कर लें. जब ये पूरी तरह मिक्स हो जाए तो इसमें 1 चम्मच एलोवेरा जेल मिला लें. अब इस मिश्रण को अच्छी तरह ब्लेंड कर लें, जब ये पूरी तरह एक स्मूथ पेस्ट में बदल जाए तो इसमें एसेंशियल ऑयल की 5 बूंदे मिक्स कर दें. इससे लोशन खुशबूदार हो जाएगा. आपको होम मेड नेचुरल बॉडी लोशन बनकर तैयार है आप इसे जार में स्टोर कर सकते हैं. आप इसे नहाने से पहले या बाद में यूज करें.

नारियल तेल का बॉडी लोशन

सबसे पहले आप नारियल के तेल को हल्का गर्म करें और फिर इसमें विटामिन ई डाल दें. इसके बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें. इसके बाद आप इस में कोई भी एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं इससे बॉडी लोशन में खुशबू आ जाती है. आपको बॉडी लोशन तैयार है आप इसे कांच के जार में स्टोर कर सकते हैं.

