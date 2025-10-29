Advertisement
trendingNow12980060
Hindi Newsलाइफस्टाइल

Home Made Body lotion: सर्दी आने से पहले ही बनाकर रख लें ये नेचुरल बॉडी लोशन, नोट करें होम रेमेडीज

Winter Skin Care Remedies: धीरे धीरे मौसम बदल रहा है लगातार तापमान में गिरावट आ रही है और सर्दियों ने दस्तक देनी शुरू कर दी है. ऐसे में कड़ाके की ठंड पड़े उससे पहले ही अपनी स्किन हेल्थ की तैयारी कर लेनी चाहिए. आज हम आपको होममेड बॉडी लोशन की रेसिपी बता रहे हैं. अभी से नोट करके रख लें.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 29, 2025, 02:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Home Made Body lotion: सर्दी आने से पहले ही बनाकर रख लें ये नेचुरल बॉडी लोशन, नोट करें होम रेमेडीज

Winter Skin Care Remedies: सर्दियों में वातावरण में नमी की कमी हो जाने के कारण त्वचा रूखी हो जाती है और फटने लगती है कई बार तो ये स्किन को डैमेज तक कर देती है. ऐसे में सर्दियों के मौसम में स्किन को हेल्दी बनाए रखने के लिए नमी बनाए रखना जरूरी है. स्किन में मॉइश्चर या नमी बनाए रखने से त्वचा हेल्दी और मुलायम रहती है. तो चलिए हम आपको घर पर ही सस्ता और बेहतरीन बॉडी लोशन बनाना सिखाते हैं.

इन चीजों की जरूरत
बाजार से महंगे मॉइश्चराइजर लाने से अच्छा है कि आप घर पर ही तैयार कर लें. घर पर बॉडी लोशन बनाने के लिए आपको एक एलोवेरा, विटामिन ई कैप्सूल, नारियल और बादाम तेल की जरूरत पड़ेगी. चलिए जानते हैं बनाने का प्रोसेस.

बादाम तेल का लोशन
सबसे पहले आप 1 कप बादाम तेल को हल्का गर्म कर लें. इसके बाद आप बादाम तेल में विटामिन ई कैप्सूल मिला लें और अच्छी तरह मिक्स कर लें. जब ये पूरी तरह मिक्स हो जाए तो इसमें 1 चम्मच एलोवेरा जेल मिला लें. अब इस मिश्रण को अच्छी तरह ब्लेंड कर लें, जब ये पूरी तरह एक स्मूथ पेस्ट में बदल जाए तो इसमें एसेंशियल ऑयल की 5 बूंदे मिक्स कर दें. इससे लोशन खुशबूदार हो जाएगा. आपको होम मेड नेचुरल बॉडी लोशन बनकर तैयार है आप इसे जार में स्टोर कर सकते हैं. आप इसे नहाने से पहले या बाद में यूज करें.
यह भी पढ़ें: अंडों से भी ज्यादा प्रोटीन लेकर बैठा है ये सस्ता नट! सर्दियों के लिए रहेगा बेस्ट ऑप्शन

Add Zee News as a Preferred Source

 

नारियल तेल का बॉडी लोशन

सबसे पहले आप नारियल के तेल को हल्का गर्म करें और फिर इसमें विटामिन ई डाल दें. इसके बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें. इसके बाद आप इस में कोई भी एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं इससे बॉडी लोशन में खुशबू आ जाती है. आपको बॉडी लोशन तैयार है आप इसे कांच के जार में स्टोर कर सकते हैं. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

body lotionskin carewinter

Trending news

ट्रंप, जापान में डील करके गए, PM मोदी ने अगले दिन साने ताकाइची को मिला दिया फोन
Sanae Takaichi
ट्रंप, जापान में डील करके गए, PM मोदी ने अगले दिन साने ताकाइची को मिला दिया फोन
वाई-फाई का नाम रखा 'पाकिस्तान जिंदाबाद', मचा हड़कंप; पुलिस स्टेशन पहुंचा बजरंग दल
Bengaluru
वाई-फाई का नाम रखा 'पाकिस्तान जिंदाबाद', मचा हड़कंप; पुलिस स्टेशन पहुंचा बजरंग दल
'केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डेटा चीन चला गया...भारत की हर गली उसे पता है'
india china news
'केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डेटा चीन चला गया...भारत की हर गली उसे पता है'
आंध्र प्रदेश के काकीनाडा पहुंचा तूफानी चक्रवात मोंथा, मूसलाधार बारिश से गहराया संकट
Cyclone Montha
आंध्र प्रदेश के काकीनाडा पहुंचा तूफानी चक्रवात मोंथा, मूसलाधार बारिश से गहराया संकट
PAK की फेक प्रोपेगेंडा फैक्टरी! राष्ट्रपति मुर्मू का AI वीडियो शेयर कर फैलाया झूठ
PIB
PAK की फेक प्रोपेगेंडा फैक्टरी! राष्ट्रपति मुर्मू का AI वीडियो शेयर कर फैलाया झूठ
कांग्रेस को छोड़िए, कर्नाटक चुनाव के दो साल बाद भी इस दुविधा से नहीं निकल पाई भाजपा
Karnataka News
कांग्रेस को छोड़िए, कर्नाटक चुनाव के दो साल बाद भी इस दुविधा से नहीं निकल पाई भाजपा
गुजरात में बड़ा बदलाव, BJP छोड़ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए 7 हजार कार्यकर्ता-नेता
aap in gujrat
गुजरात में बड़ा बदलाव, BJP छोड़ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए 7 हजार कार्यकर्ता-नेता
कंगना रनौत के माफी मांगने पर भी नहीं मानी किसान आंदोलन वाली दादी, बढ़ेंगी मुश्किलें?
farmer protest
कंगना रनौत के माफी मांगने पर भी नहीं मानी किसान आंदोलन वाली दादी, बढ़ेंगी मुश्किलें?
गलवान झड़प के 5 साल बाद दुश्मनी की पिघलने लगी बर्फ! भारत-चीन बॉर्डर पर अब जंग नहीं?
india china
गलवान झड़प के 5 साल बाद दुश्मनी की पिघलने लगी बर्फ! भारत-चीन बॉर्डर पर अब जंग नहीं?
बिहार चुनाव में नीतीश, तेजस्वी रह गए पीछे ! सबसे ज्यादा चर्चा शिंदे की क्यों हो रही
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
बिहार चुनाव में नीतीश, तेजस्वी रह गए पीछे ! सबसे ज्यादा चर्चा शिंदे की क्यों हो रही