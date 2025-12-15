Winter sleeping tips: क्या आप भी स्वेटर-जैकेट पहनकर सो जाते हैं, क्या ये आदत सही है? यहां जान लीजिए सबकुछ

Winter sleeping tips: इन दिनों सर्दियों का मौसम चल रहा है. शाम 6 बजते ही घना कोहरा छा जाता है, जो सुबह 10 बजे तक एक जैसा दिखता है. ये वही मौसम है, जिसमें ठंड से बचने के लिए लोग तरह-तरह के जुगाड़ तलाशते हैं. कोई रजाई में छुप जाता है, कोई कंबल ओढ़ लेता है तो कई लोग स्वेटर या जैकेट का सहारा लेते हैं. ठंड इतनी ज्यादा लगती है कि कई बार लोग गरम कपड़े पहनकर ही सो जाते हैं, लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि स्वेटर पहनकर सोना कितना सही और कितना गलत है? ये आदत आपको कितना नुकसान पहुंचा सकती है? यहां आपको ये बताया जा रहा है कि रात में स्वेटर पहनकर सोने से शरीर पर क्या असर पड़ता है. इस मौसम में बेहतर नींद के लिए क्या करना चाहिए....

हेल्थ एक्सपर्ट्स रात में गरम कपड़े पहनकर सोना एक बड़ी गलती और सेहत के साथ खिलवाड़ करना मानते हैं, क्योंकि ये आदत कई समस्याओं को जन्म देती है. ठंड में रात के वक्त बॉडी स्वाभाविक तौर से तापमान को 18 से 21 डिग्री के बीच रखती है, जिससे की इंसान बेहतर और गहरी नींद ले सके और जब आप स्वेटर बनकर सो जाते हैं तो शरीर को तापमान और अधिक बढ़ता है. ऐसा होते ही सबसे पहली आपकी नींद में भंग पड़ता है और दूसरी समस्याएं भी होती हैं. नीचे जानिए उनके बारे में....

रात में गरम कपड़े पहनकर सोना कितना खतरनाक?

1. खुजली हो सकती है...

अगर आप रात में गरम कपड़े पहनकर सोते हैं, तो खुजली और रैशेज की समस्या हो सकती है, क्योंकि अधिकतर गरम कपड़े मोटे और खुरदरे फाइबर से तैयार होते हैं. जब आप सो रहे होते हैं तो बॉडी में पसीना आता है. ऐसे में जब फाइबर स्किन से रगड़ता है तो आपको खुजली हो सकती है. बॉडी पर रैशेज हो सकते हैं. लाल चकत्ते भी बन सकते हैं.

2. बेचैनी और घुटन हो सकती है

रात में गर्म कपड़े पहनकर सोने में आपको बेचैनी और घुटन महसूस हो सकती है, ऐसा इसलिए क्योंकि गरम कपड़ों की बुनाई टाइट होती है, जिससे बॉडी को हवा कम मिलती है. कुछ लोग इसे ऐसा फील करते हैं, जो ऑक्सीजन ब्लॉक हो चुका हो, क्योंकि बॉडी को वेंटिलेशन नहीं मिलता. नतीजा ये होता है कि आपकी नींद टूट जाती है और फिर घंटों तक दोबारा नींद नहीं आती.

3. इन लोगों के लिए सबसे ज्यादा खतरा

गरम कपड़े पहनकर सोना उन लोगों के लिए बेहद खतरनाक है, जो बीपी और हार्ट की समस्याओं से जूझ रहे हैं. इन बीमारियों के मरीजों के लिए ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि गरम कपड़े बॉडी की र्मी बाहर नहीं निकलने देते, इससे ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होता है. कई बार तो BP फ्लक्चुएशन भी हो सकता है. वैसे यहां ये भी जान लेना चाहिए कि रात में स्वेटर पहनना पूरी तरह से गलत नहीं है. बस आपको ये ध्यान रखना है कि ज्यादा गर्म ना पहनें. हल्के गरम कपड़े चल जाएंगे.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee Newsइसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.