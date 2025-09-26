Advertisement
घर पर वर्कआउट करके कॉर्पोरेट वर्कर ने किया 30 किलो वजन कम, जानें उनकी वेट लॉस जर्नी!

कॉर्पेरेट लाइफ लाइफ में घंटों बैठकर काम करने से वजन तेजी से बढ़ने लगता है. ऐसे में वर्कआउट के लिए समय निकाल पाना बहुत ही मुश्किल होता है. इंस्टाग्राम इनफ्लुएंसर पवित्रा विज  घर में वर्कआउट करके अपना वजन कम किया है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Sep 26, 2025, 07:25 PM IST
घर पर वर्कआउट करके कॉर्पोरेट वर्कर ने किया 30 किलो वजन कम, जानें उनकी वेट लॉस जर्नी!

कॉर्पेरेट लाइफ में जिम या वर्कआउट के लिए टाइम निकालना बेहद मुश्किल होता है. आधे से ज्यादा समय तो ऑफिस में ही निकल जाता है. ऑफिस में लंबे समय तक बैठकर काम करने से वजन बढ़ने लगता है. ऐसे में वजन कम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. इंस्टाग्राम इनफ्लुएंसर पवित्रा विज ने घर में वर्कआउट करके अपना वजन कम किया है. आइए जानते हैं महिला ने वेट लॉस करने के लिए किन बातों का ध्यान रखा है. 

होममेड फूड 
वजन कम करने के लिए उन्होंने फैंसी डाइट की वजाए होममेड फूड्स का सेवन किया है. लंच में फ्रूट्स, जूस, पनीर की सब्जी, वेजिटेबल से बना दलिया, सलाद, नींबू का सेवन करती है. इन फूड्स से शरीर को जरूरी पोषण मिलता है. अक्सर लोग ऑपिस में अनहेल्दी स्नैक्स का सेवन करते हैं जिसकी वजह से वजन बढ़ जाता है. ऐसे में  पवित्रा ऑफिस में स्नैक्स के लिए मखाना और ड्राई फ्रूट्स लेकर जाती थी जिससे वह अनहेल्दी स्नैक्स का सेवन ना कर सकें. 

फुल बॉडी एक्सरसाइज 
पवित्रा ने वजन कम करने के लिए फुल बॉडी एक्सरसाइज की है. वह होम वर्कआउट करके ना केवल कैलोरी बर्न किया है बल्कि बॉडी को परफेक्ट शेप भी दिया है. वजन कम करने के लिए आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं. 

वार्म-अप और स्ट्रेचिंग साइड 
अपराइट रोइंग के साथ शोल्डर प्रेस स्लाइड 
प्रेस के साथ हिप थ्रस्ट साइड 
फ्रेंट रेज स्लाइड 
लेग रेज 

शुगर का सेवन किया बंद 
महिला ने वेट लॉस के लिए शुगर का सेवन बंद कर दिया. शुगर का सेवन ना करने की वजह से शरीर में पॉजिटिव असर नजर आएगा. शुगर की जगह नेचुरल शुगर का सेवन किया है जैसे फ्रूट्स आदि. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

