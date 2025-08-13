आर्टिफिशियल नेल्स के नीचे छिपा था जानलेवा बीमारी का सिग्नल, जानिए अपने नाखूनों को क्यों चेक करना चाहिए

Hidden Cancer Under Acrylic Nail: आजकल Gen Z और Millennials के बीच 'ऐक्रेलिक नेल्स' लगाने का फैशन काफी ज्यादा ट्रेंड में है. ये असल में आर्टिफिशियल नाखून होते हैं जो एक खास तरह के प्लास्टिक (ऐक्रेलिक) से बने होते हैं. इन्हें नेचुरल नेल्स पर लगाया जाता है ताकि उन्हें लंबा, मजबूत और सुंदर बनाया जा सके. लेकिन इसके खतरों के बारे में भी जानना बेहद जरूरी है, नहीं तो आप भी बीमारी के शिकार हो सकते हैं.

महिला के नाखूनों में कैंसर

इंग्लैंड (England) के हल, ईस्ट यॉर्कशायर (Hull, East Yorkshire) की 35 साल की टीचर और तीन बच्चों की मां, लूसी थॉम्पसन (Lucy Thompson), ने ब्यूटी फ्रीक महिलाओं से गुजारिश की है, कि वो अपने नाखूनों को रेगुलरली चेक करें, क्योंकि उन्होंने पाया कि उनके ऐक्रेलिक नेल्स के नीचे एक मामूली सा निशान एक संभावित जानलेवा कैंसर का शुरुआती इशारा था.

जब दिखा पहला इशारा

अप्रैल 2023 में, लूसी ने अपने नारंगी ओंब्रे ऐक्रेलिक नेल्स हटाए और अपने बाएं अंगूठे के नाखून पर एक पतली, काली वर्टिकल लाइंस देखी. पहले तो उसने इसे नजरअंदाज कर दिया, ये मानकर कि उसने ऐक्रेलिक हटाते समय नाखून डैमेज हुआ होगा, या शायद किसी चीज से टकराकर चोट लगा ली होगी. उसने बिना ज्यादा फिक्र किए इसे मॉनिटर करने का फैसला किया.

इस बीमारी का चला पता

कुछ हफ्तों बाद, एक दोस्त ने उसे डॉक्टर के पास जाने का सुझाव दिया. अपनी डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के दौरान, बैठने से पहले ही, डॉक्टर को फिक्र हुई कि ये निशान कैंसर हो सकता है और तुरंत उसे आगे की जांच के लिए अस्पताल भेज दिया. ये इशारा सबंगुअल मेलेनोमा (Subungual melanoma) का था, जो स्किन कैंसर का एक रेयर टाइप है, जो नाखून के नीचे डेवलप होता है.

बीमार हिस्से को हटाया गया

स्पेशलिस्ट कैंसर अस्पताल में, डॉक्टर्स ने संदिग्ध एरिया को तुरंत हटाने का फैसला किया. बायोप्सी की गई, और लूसी ने बेचैनी से रिजल्ट का इंतजार किया, प्रोग्रेस को चेक करने लिए बार-बार कॉल किया. निशान हर दिन साफ तौर से बढ़ रहा था, जिससे उसका डर भी बढ़ रहा था. उसे याद है कि उसकी सबसे बड़ी फिक्र अपने बच्चों के लिए थी, ये सोचते हुए कि अगर वो गंभीर रूप से बीमार हो गई तो बच्चों की देखभाल कौन करेगा.



बायोप्सी की जरूरत

शुरुआती बायोप्सी के नतीजे क्लीयर नहीं थे, जिससे दूसरी बायोप्सी करनी पड़ी. इसने उसके नेल बेड में प्री-कैंसरस सेल की मौजूदगी को कंफर्म किया. डॉक्टर्स ने समझाया कि अगर इसे बिना इलाज के छोड़ दिया जाता है, तो इन सेल्स के सबंगुअल मेलेनोमा में डेवलप होने की काफी ज्यादा संभावना थी, जो तब शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल सकता था.

बच गईं लूसी

लूसी खुद को खुशकिस्मत मानती है कि उसने इस कंडीशन को जल्दी पकड़ लिया. अफेक्टेड टिशू को हटाने के अलावा उसे किसी और इलाज की जरूरत नहीं पड़ी और तब से कैंसर दोबारा नहीं हुआ है. वो अब नियमित रूप से अपने नाखूनों की जांच करती है और ऐक्रेलिक नाखूनों का इस्तेमाल सीमित करती हैं, उन्हें एक समय में एक हफ्ते या उससे ज्यादा समय तक नहीं पहनती है. वो दोस्तों और दूसरे लोगों को भी एनकरेज करती है कि वो अपने मैनीक्योरिस्ट से वक्त-वक्त पर आर्टिफिशियल नेल्स को पूरी तरह से हटाने पर जोर दें ताकि कुदरती नाखून को सही तरीके से मॉनिटर किया जा सके.

उनकी कहानी से सीखने की जरूरत

उनका मैसेज क्लीयर है कि नाखून में कोई भी अजीब सा निशान, धार, या बदलाव दिखे तो तुरंत डॉक्टर से चेक कराना चाहिए. भले ही कई मामलों में ये हार्मलेस होगा, लेकिन नाखून के कैंसर का शुरुआती डायग्नोसिस नाटकीय रूप से जिंदा रहने की दर को बढ़ाता है. मेडिकल अटेंशन में देरी करना खतरनाक हो सकता है और कामयाब ट्रीटमेंट की संभावनाओं को कम कर सकता है.

सबंगुअल मेलेनोमा क्या है?

सबंगुअल मेलेनोमा एक रेयर लेकिन सीरियस स्किन कैंसर है जो नाखून के नीचे दिखाई देता है, अक्सर एक गहरे भूरे या काले रंग की धार के रूप में नजर आता है. कई दूसरे स्किन कैंसर के उलट, ये धूप के कॉन्टैक्ट में आने से नहीं होता है. ये अक्सर बड़े पैर के अंगूठे, अंगूठे या इंडेक्स फिंगर को अफेक्ट करता है. ग्लोबल लेवल पर, ये मेलेनोमा के मामलों का सिर्फ 0.7% से 3.5% हिस्सा है, लेकिन डायग्नोसिस में देरी होने पर ये खतरनाक हो जाता है.

अर्ली डिटेक्शन के फायदे

जब इसका जल्दी पता चल जाता है, तो सबंगुअल मेलेनोमा के लिए जिंदा रहने की दर ज्यादा होती है. अगर तुरंत इलाज किया जाए तो तकरीबन 95%. हालांकि, क्योंकि लक्षण मिनिमल हो सकते हैं और आसानी से चोट लगने या चोट के लिए गलत समझा जा सकता है, कई लोग तब तक मेडिकल एडवाइस नहीं लेते हैं जब तक कि कैंसर ज्यादा एडवांस स्टेज में प्रोग्रेस नहीं कर लेता. ये देरी लेट डायग्नोज किए गए मामलों में इसके लोअर सर्वाइवल रेट में योगदान करती है.

लूसी की सलाह

लूसी इस बात पर जोर देती है कि जो लोग अक्सर ऐक्रेलिक या जेल नेल्स पहनती हैं, उन्हें कुदरती नाखूनों किसी भी चेंज को चेक करने के लिए समय-समय पर ऐक्रेलिक नेल्स को हटाना चाहिए. इंफिल्स और रेगुलर आर्टिफिशियल नेल्स का इस्तेमाल वॉर्निंग साइन को छिपा सकता है. वो किसी भी वर्टिकल लाइंस, नाखून का डिसकलर होना, या नाखून बनावट या आकार में बदलाव की तलाश करने और बिना देरी के उनको एसेस करने की सलाह देती है.

हमें रहना चाहिए अलर्ट

उसका तजुर्बा जागरूकता और सतर्कता की अहमियत को उजागर करता है, यहां तक कि उन कंडीशन के लिए भी जो आमतौर पर ब्यूटी ट्रीटमेंट से जुड़ी नहीं होती हैं. लूसी के लिए जो एक मामूली कॉस्मेटिक इशू लग रही थी, वो एक मौत का रिस्क बताने वाला मेडिकल कंडीशन निकला. उन्हें उम्मीद है कि उसकी कहानी दूसरों को कुछ एब्नॉर्नल दिखने पर जल्दी से एक्ट करने के लिए एनकरेज करेगी.

(Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मक़सद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)