Advertisement
trendingNow13132384
Hindi Newsलाइफस्टाइलWomens Day 2026: इस वुमन डे हर महिला खुद से करें ये 5 प्रॉमिस, बदल जाएगी जिंदगी

Women's Day 2026: इस वुमन डे हर महिला खुद से करें ये 5 प्रॉमिस, बदल जाएगी जिंदगी

Womens Day 2026 5 Promises: हर साल 8 मार्च को महिला दिवस के तौर पर मनाया जाता है. इस खबर में आपको बताते हैं हर महिला को खुद से क्या-क्या प्रॉमिस करने चाहिए?

Written By  Ritika|Last Updated: Mar 07, 2026, 10:41 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Women's Day 2026: इस वुमन डे हर महिला खुद से करें ये 5 प्रॉमिस, बदल जाएगी जिंदगी

Womens Day 2026 5 Promises:  हर साल 8 मार्च को वुमन डे पर महिलाओं की ताकत और भूमिका का जश्न मनाया जाता है. आज की हर महिला बेटी, पत्नी या मां होने के साथ-साथ अपने सपनों की भी मालिक हैं. वह अपने फैसले को बिना किसी दबाब के ले सकती हैं. इस वुमन डे में आपको ऐसे वादे खुद से करने चाहिए, जो आपको अंदर से मजबूत बनाएंगे और जिंदगी को नई दिशा देने में मदद करेंगे. अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना का पूरा अधिकार है. इस खबर में बताते हैं हर महिला को खुद से कौन-कौन से प्रॉमिस करने चाहिए, जिससे आने वाली जिंदगी में बड़े बदलाव हो सकते हैं.
 

हर महिला खुद से करें ये 5 प्रॉमिस
 

1. अपनी आवाज उठाने से नहीं डरूंगी 

Add Zee News as a Preferred Source

बहुत सारी महिलाएं आज भी ऐसी हैं, जो अपने विचार को दूसरों के आगे बोलने से डरती हैं. आपको इस बारे में कभी भी नहीं सोचना है की आप अपनी बात कहेंगी तो लोग क्या सोचेंगे. कहीं आपके साथ गलत हो रहा है, तो आपको अपनी आवाज बिना किसी से डरे खुलकर उठानी है.
 

2. खुद से प्यार करना सीखें

जब तक आप खुद से प्यार करना नहीं सीखेंगी तब तक दुनिया की बातों में आकर खुद को बुरा भला कहती रहेंगी. आईने के पास खड़े होकर आपको खुद की तारीफ करनी चाहिए, जिससे आपका हौसला और ज्यादा मजबूत हो सके. अपनी कामयाबी का जश्न भी आपको खुलकर मनाना चाहिए.
 

3. निजी फैसले खुद लेना

शादी से पहले महिला अपने मां-बाप के फैसलों पर रहती हैं और शादी के बाद पति. आपको अपनी जिंदगी में होने वाली चीजों के छोटे-बड़े फैसलों को खुद से लेने चाहिए. अपने बारे में सोचकर जब आप फैसले लेंगी तो वो कभी भी गलत नहीं होंगे.
 

4. सेहत का ध्यान

महिलाएं अक्सर अपने परिवार और बाहर के कामकाज में इतनी ज्यादा बिजी हो जाती है कि अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देती हैं. आपको इस वुमन डे पर खुद से ये वादा करना चाहिए कि आप अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखेंगी. एक्सरसाइज, पर्याप्त नींद और थोड़ा खुद के साथ भी समय बिताना.

5. सपनों को छोटा ना समझना

सपने देखना और फिर उसको पूरा करना हर महिला का अधिकार होता है. कई बार समाज महिलाओं को यह महसूस करवाता है कि उनके सपने बहुत बड़े नहीं है या वो इन सभी चीजों से समझौता कर लें. इस वुमन डे खुद से वादा करें कि अपने सपनों को हमेशा पूरा करेंगी. 
 

 

ये भी पढ़ें:  Women's Day: विमेंस डे पर स्पेशल लेडी को दें ये गिफ्ट्स, देखें लिस्ट

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

...और पढ़ें

TAGS

Women's Day 2026Womens Day specialwomens day 2026 5 promises

Trending news

गुरमीत राम रहीम को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, पत्रकार की हत्या मामले में हुआ बरी
Ram Rahim
गुरमीत राम रहीम को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, पत्रकार की हत्या मामले में हुआ बरी
सुबह-सुबह धमाकों से दहला कोलकाता, बंद पड़े मकान में लगातार हुए कई ब्लास्ट
kolkata
सुबह-सुबह धमाकों से दहला कोलकाता, बंद पड़े मकान में लगातार हुए कई ब्लास्ट
खूब कमाई कर रही ‘केरल स्टोरी 2’, राहुल गांधी को नहीं आ रही रास, बताया प्रोपेगेंडा
The Kerala Story 2
खूब कमाई कर रही ‘केरल स्टोरी 2’, राहुल गांधी को नहीं आ रही रास, बताया प्रोपेगेंडा
US-इजरायल-ईरान युद्ध के बीच बढ़े LPG सिलेंडरों के दाम, जानिए क्यो होंगी नई कीमतें
LPG
US-इजरायल-ईरान युद्ध के बीच बढ़े LPG सिलेंडरों के दाम, जानिए क्यो होंगी नई कीमतें
भारत की तरक्की से क्यों डरा अमेरिका? 20 साल पहले चीन के साथ किस गलती का है मलाल
India US relation
भारत की तरक्की से क्यों डरा अमेरिका? 20 साल पहले चीन के साथ किस गलती का है मलाल
'तो उंगली काट देता...', ममता बनर्जी के सांसद बनर्जी के बिगड़े बोल; किसे बनाया निशाना
Kalyan Banerjee
'तो उंगली काट देता...', ममता बनर्जी के सांसद बनर्जी के बिगड़े बोल; किसे बनाया निशाना
ईरान के दूसरे युद्धपोत को बचाने के लिए भारत ने चला दांव, मुंह ताकता रह गया US
Indian Navy
ईरान के दूसरे युद्धपोत को बचाने के लिए भारत ने चला दांव, मुंह ताकता रह गया US
Ajit Pawar Plane Crash: पूछताछ के नाम पर VIP ट्रीटमेंट? CID की जांच पर उठे सवाल
Ajit Pawar
Ajit Pawar Plane Crash: पूछताछ के नाम पर VIP ट्रीटमेंट? CID की जांच पर उठे सवाल
US के भारत को रूसी तेल खरीदने की छूट देने पर भड़के ओवैसी, BJP-RSS को लगाई फटकार
National News
US के भारत को रूसी तेल खरीदने की छूट देने पर भड़के ओवैसी, BJP-RSS को लगाई फटकार
'सिंदूर' में PAK को भी सिखाया था सबक', फ्लाइट लेफ्टिनेंट बेटे को याद कर बिलखे पिता
Indian Air Force
'सिंदूर' में PAK को भी सिखाया था सबक', फ्लाइट लेफ्टिनेंट बेटे को याद कर बिलखे पिता