बरसात में फूल गए लकड़ी के दरवाजे, चौखट में नहीं हो रहे फिट, अब कैसे बंद होंगे डोर?
मानसून सीजन में दरवाजे फूलकर जाम हो जाना आम बात है, लेकिन अगर कुछ उपाय किए जाएं तो इस परेशानी को दूर किया जा सकता है. हालांकि परमानेंट सॉल्यूशन भी करना मुमकिन है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Aug 15, 2025, 12:20 PM IST
Wooden Door Problem In Monsoon: बरसात का मौसम जहां ठंडक और राहत लेकर आता है, वहीं घर की लकड़ी के दरवाजों और खिड़कियों के लिए परेशानी भी खड़ी कर देता है. नमी के कारण लकड़ी पानी सोखकर फूल जाती है, जिससे दरवाजे चौखट में फंसने लगते हैं और सही से बंद नहीं होते. ये परेशानी ज्यादातर पुराने घरों में, या जहां लकड़ी को सही तरीके से सीजन या पॉलिश नहीं किया गया हो, वहां ज्यादा देखने को मिलती है.

बरसात में दरवाजे क्यों फूल जाते हैं?
लकड़ी एक कुदरती मैटेरियल है, जो हवा में मौजूद नमी को आसानी से सोख लेती है. बरसात में हवा में नमी का लेवल बहुत ज्यादा होता है, जिससे लकड़ी के रेशे फैल जाते हैं. नतीजा ये होता है कि दरवाजा पहले से मोटा और चौड़ा हो जाता है, और चौखट में फिट नहीं बैठता.

प्रॉब्लम का टेम्पोरेरी सॉल्यूशन

1. दरवाजे को सूखने दें
अगर आपके लिए मुमकिन हो तो दरवाजे को चौखट से निकालकर धूप में रख दें. इससे लकड़ी का फैला हुआ हिस्सा सिकुड़ जाएगा और दरवाजा दोबारा फिट बैठ सकता है.

2. सैंडपेपर से घिसाई
जहां दरवाजा फंस रहा है, वहां सैंडपेपर या रेती से हल्का घिस दें. हालांकि इस बात का ख्याल रखें कि ज्यादा घिसाई न करें वरना दरवाजा पतला हो सकता है और सर्दियों में गैप रह जाएगा.

3. टैल्कम पाउडर या वैक्स
चौखट के उस हिस्से पर टैल्कम पाउडर या वैक्स लगाएं जहां दरवाजा रगड़ खा रहा है. इससे फ्रिक्शन कम होगा और दरवाजा आसानी से बंद होगा.

3. स्क्रू एडजस्टमेंट
कभी-कभी दरवाजे के हिंज ढीले हो जाते हैं और दरवाजा झुक जाता है. स्क्रू को कसकर या हिंज की पोजीशन थोड़ी बदलकर फिटिंग सुधार सकते हैं.

 

लॉन्ग टर्म परमानेंट सॉल्यूशन

1. लकड़ी को सीजन और पॉलिश करें

नई लकड़ी के दरवाजे लगवाते वक्त उसे सीजन कराएं और पॉलिश या वार्निश की लेयर लगाएं, ताकि नमी कम सोखे.

2. वॉटरप्रूफ कोटिंग

दरवाजे पर वॉटरप्रूफ पेंट या सीलेंट लगाएं, जिससे पानी और नमी का असर कम हो.

3. PVC या मेटल डोर का ऑप्शन
अगर हर साल ये परेशानी आती है, तो उन जगहों पर PVC, एल्यूमीनियम या मेटल डोर का इस्तेमाल करें, जहां बारिश का असर ज्यादा होता है.

इन बातों को समझें
बरसात में लकड़ी के दरवाजों का फूलना एक कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन थोड़ी सी केयर और वक्त पर मरम्मत से इसे आसानी से काबू में किया जा सकता है. टेम्पोरेरी सॉल्यूशन तुरंत राहत देते हैं, जबकि सीजनिंग, पॉलिश और वॉटरप्रूफिंग जैसे परमानेंस सॉल्यूशन लंबे समय तक दरवाजों को बारिश के असर से बचाते हैं. सही रखरखाव से आपके लकड़ी के दरवाजे सालों तक सुंदर और मजबूत बने रहेंगे.

(Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मक़सद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)

