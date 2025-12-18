Advertisement
महंगे ऊनी कपड़े हो रहे हैं खराब? सालों साल नए जैसे रहेंगे स्वेटर बस अपनाएं ये आसान ट्रिक्स

महंगे ऊनी कपड़े हो रहे हैं खराब? सालों साल नए जैसे रहेंगे स्वेटर बस अपनाएं ये आसान ट्रिक्स

कड़कड़ाती ठंड में ऊनी कपड़े सिर्फ फैशन नहीं बल्कि जरूरत होते हैं. स्वेटर, शॉल जैकेट और कार्डिगन पर बहुत से लोग अच्छा खासा पैसा खर्च करते हैं. पर थोड़ी सी लापरवाही इन्हें जल्दी खराब कर देती है. कभी ऊनी कपड़ों में गोलियां आ जाती हैं तो कभी कपड़े ढीले और बेजान लगने लगते हैं. कई बार कपड़ों का रंग भी खराब हो जाता है.

 

Dec 18, 2025
महंगे ऊनी कपड़े हो रहे हैं खराब? सालों साल नए जैसे रहेंगे स्वेटर बस अपनाएं ये आसान ट्रिक्स

सर्दियों के मौसम में बहुत से लोग महंगे कपड़े खरीद तो लेते हैं पर इसकी देखभाल नहीं कर पाते हैं. बहुत से लोगों को लगता है कि महंगे डिटर्जेंट में कपड़े धोने से कपड़ों की देखभाल की जा सकती है. अगर आप भी चाहते हैं कि आपके महंगे ऊनी कपड़े सालों साल नए जैसे दिखें और उनकी गर्माहट भी बनी रहे तो कुछ आसान ट्रिक्स अपनाना बेहद जरूरी है. ये ट्रिक्स अपना कर आप भी अपने कपड़ों को बिल्कुल नए जैसा रख सकते हैं. 

धुलाई
बहुत से लोगों को लगता है कि ऊनी कपड़ों को बार बार धोने से कपड़े काफी चकाचक रहते हैं. पर क्या आपको पता है कि ऊनी कपड़ों को बार बार धोना सबसे बड़ी गलती हो सकती है. जरूरत पड़ने पर ही ऊनी कपड़ों को धोना चाहिए और इसे धोने के लिए हमेशा ठंडे पानी का ही इस्तेमाल करना चाहिए. 

डिटर्जेंट 
ठंड के कपड़ों के लिए हमेशा वूलन स्पेशल डिटर्जेंट का ही चुनाव करें. केमिकल वाले डिटर्जेंट ऊनी कपड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं जिससे कपड़ों का रंग खराब हो जाता है. हमेशा माइल्ड या ऊनी कपड़ों के लिए बने डिटर्जेंट का ही उपयोग करें. कपड़ों को धोते समय कपड़ों को ज्यादा रगड़ने या निचोड़ने से बचें क्योंकि इससे ऊन की शेप खराब हो जाती है और कपड़ों ढीले हो जाते हैं.

सुखाना
सर्दियों के स्वेटर और बाकी कपड़ों को धोने के बाद सही तरीके से सुखाना भी बेहद जरूरी होता है. इन कपड़ों को कभी भी टांग कर ना सुखाएं. इससे कपड़े लटक जाते हैं और ढीले हो जाते हैं. ऐसा करने के कई बार स्वेटर का साइज भी बढ़ जाता है.  बेहतर है कि स्वेटर या शॉल को किसी साफ तौलिए पर फैलाकर छांव में सुखाया जाए. तेज धूप ऊनी कपड़ों की नमी और रंग दोनों को नुकसान पहुंचा सकती है.

ऊन की गोलियां
अगर आपके स्वेटर में हल्की ऊन की गोलियां आ गईं हैं तो आप इसे हटाने के लिए इसे खींचने की गलती ना करें. इसके लिए फैब्रिक शेवर या हल्के हाथ से इस्तेमाल की गई रेजर का सहारा लिया जा सकता है. इससे कपड़ा फिर से साफ और नया जैसा दिखने लग सकता है. पर रेजर से इसे साफ करते वक्त आपको बेहद सावधानी बरतनी पड़ सकती है.

 

shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं.

woolen clothes cleaning and caring tips winter woolen clothes care tricks

