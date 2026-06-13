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क्या WFH आपकी मेंटल हेल्थ को कर सकता है खराब? स्टडी में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

जनर्ल साइंस में पब्लिश नई स्टडी के अनुसार WFH करने वाले लोग काफी ज्यादा समय अकेले बिताते हैं. WFH के दौरान लोगों को काफी ज्यादा अकेलापन महसूस हुआ है. इसके अलावा एंग्जायटी और डिप्रेशन की भी समस्या देखने को मिली है.

Written ByShilpa
Published: Jun 13, 2026, 11:36 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 11:36 PM IST
क्या WFH आपकी मेंटल हेल्थ को कर सकता है खराब? स्टडी में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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