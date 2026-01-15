Advertisement
वर्क-लाइफ बाउंड्री है यंगस्टर्स की पसंद! जानें काम और पर्सनल लाइफ के बीच लाइन खींचना क्यों है जरूरी

Work Life Boundary: आजकल के डिजिटल युग में लोगों के ऑफिस आवर तो खत्म हो जाते हैं पर लोगों का काम उनके घर तक पहुंच जाता है. बहुत से लोग इस वजह से कई तरह की मेंटल स्ट्रेस से भी गुजर रहे हैं. पर आजकल के यंगस्टर्स  वर्क-लाइफ बैलेंस नहीं, वर्क-लाइफ बाउंड्री को काफी महत्व दे रहे हैं. 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Jan 15, 2026, 07:30 AM IST
आजकल के डिजिटल दौर में काम ऑफिस से निकलकर मोबाइल, लैपटॉप और नोटिफिकेशन के जरिए लोगों के घर तक आ गया है. ऐसे में लोगों की पर्सनल लाइफ धीरे धीरे साइड लाइन हो जाती है. लोग अक्सर घर में भी ऑफिस की टेंशन लेकर बैठे रहते हैं जिस वजह से लोगों को परिवार के साथ समय नहीं मिल पाता है. यही वजह है कि अब यंगस्टर्स र्क-लाइफ बैलेंस नहीं बल्कि मजबूत बाउंड्री बनाना बेहद ही जरूरी है. वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब अक्सर लोगों के लिए समय को बराबर बांटना होता है लेकिन असल में लोगों का ये जानना बेहद जरूरी है कि काम कहां खत्म होगा और निजी जिंदगी कहां से शुरू होगी. वर्क लाइफ बाउंड्री लोगों को मेंटल पिस देने का भी काम कर रही है और परिवार का साथ रिश्ते भी सुधार रही है.

वर्क-लाइफ बाउंड्री है जरूरी
आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में काम और पर्सनल लाइफ के बीच की लाइन बहुत धुंधली हो चुकी है. बहुत से लोगों को ऑफिस के मेल रात को आते हैं, कई लोगों को तो बॉस का मैसेज छुट्टी वाले दिन भी पहुंच जाते हैं जिसका उन्हें रिप्लाई करना पड़ जाता है. ऐसे में लोग सोचते हैं कि वो वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं जबकि असली समस्या ये है कि उन्होंने बाउंड्री तय ही नहीं की है.

क्या है वर्क लाइफ बाउंड्री
वर्क लाइफ बाउंड्री का सीधा मतलब है सही समय पर काम को रोकना. जैसे ऑफिस खत्म होने के बाद ऑफिस मेल चेक न करना या छुट्टी के दिन खुद को काम से दूर रखना. जब आप ये तय कर लेते हैं कि आपका पर्सनल टाइम कितना कीमती है तो आप खुद ब खुद ज्यादा फोकस और एनर्जी के साथ काम कर पाते हैं. आजकल बहुत से Gen Z इसे फॉलो कर रहे हैं पर कुछ पुराने खयालात के लोग इसे सहीं नहीं मानते हैं. काम और पर्सनल लाइफ के बीच बाउंड्री न होने का सबसे बड़ा नुकसान मेंटल हेल्थ पर पड़ता है. लगातार काम के बारे में सोचते रहना तनाव बढ़ाता है  और नींद खराब करता है. कई बार ये परिवार और रिश्तों में चिड़चिड़ापन भी लाता है. कई बार लोग ऑफिस के बाद भी ऑफिस के काम की वजह से अपनों के साथ होते हुए भी फोन में उलझे रहते हैं जिससे रिश्तों में दूरी आने लगती है.

पर्सनल स्पेस है जरूरी
वर्क लाइफ बाउंड्री बनाने के लिए छोटे छोटे कदम काफी असरदार होते हैं. सबसे पहले ऑफिस टाइम और पर्सनल टाइम को साफ साफ अलग करें. काम के बाद नोटिफिकेशन साइलेंट कर दें. अगर जरूरी न हो तो तुरंत जवाब देने की आदत छोड़ें. अपने परिवार और खुद के लिए समय को कैलेंडर में उतनी ही अहमियत दें जितनी मीटिंग्स को देते हैं.  इसके साथ ही अपने ऑफिस में अपने बॉस और टीम को भी अपनी सीमाओं के बारे में बताना जरूरी है. जब आप सम्मान के साथ अपनी बाउंड्री बनाते हैं तो ज्यादातर लोग उसे समझते हैं. इससे न सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है बल्कि काम की क्वालिटी भी बेहतर हो सकती है.

 

shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की दुनिया में होने वाले हर बद...और पढ़ें

work life boundarywork life balance

