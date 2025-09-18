एक महीने तक रोज सुबह करें 15 से 20 पुश अप्स, पोस्चर में सुधार के साथ मिलेंगे अनगिनत फायदे
एक महीने तक रोज सुबह करें 15 से 20 पुश अप्स, पोस्चर में सुधार के साथ मिलेंगे अनगिनत फायदे

Push Ups Benefits: आजकल बहुत से लोग फिट रहने के लिए जिम में पसीना बहाते हैं और तरह-तरह की चीजें अपनी डाइट में शामिल करते हैं पर फिटनेस का मतलब सिर्फ जिम में घंटों पसीना बहाना नहीं होता है. अगर सुबह की शुरुआत थोड़ी सी मेहनत से की जाए तो हेल्दी और एक्टिव रहने में काफी मदद मिल सकती है. आज हम आपको बताएंगे रोजाना सुबह 15 से 20 पुश अप करने से आपको क्या फायदे मिल सकते हैं.

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Sep 18, 2025, 06:48 AM IST
एक महीने तक रोज सुबह करें 15 से 20 पुश अप्स, पोस्चर में सुधार के साथ मिलेंगे अनगिनत फायदे

Workout Tips Daily Push Ups: कई लोगों को ऐसा लगता है कि फिट रहने के लिए केवल जिम में पसीना बहाना ही सही है पर ऐसा नहीं है. घर पर भी कई तरह से लोग फिट और एक्टिव रह सकते हैं. पुश अप एक ऐसा एक्सरसाइज है जिसे करने के लिए न तो किसी खास यंत्र की जरूरत होती है और न ही ज्यादा जगह की. बस थोड़ी सी जगह और सही पोजिशन में शरीर को मूव करने से आप अपनी बॉडी को मजबूत और शेप में रख सकते हैं.  रोजाना सुबह 15 से 20 पुश अप करने से भी शरीर को कई अनगिनत फायदे मिलते हैं. पुश अप आपको फिट बनाने के साथ ही आपकी लाइफस्टाइल को भी बेहतर करता है. आज हम आपको बताएंगे रोजाना सुबह पुश अप करने से आपको क्या फायदे मिल सकते हैं.

बॉडी पोस्चर
रोजाना सुबह 15 से 20 पुश अप करने का सबसे बड़ा फायदा है बॉडी पोस्चर में सुधार. आजकल लंबे समय तक लैपटॉप या मोबाइल पर काम करने से लोगों की पीठ और कंधे झुकने लगते हैं, जिससे कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. रोजाना पुश अप करने से पीठ के मसल्स मजबूत होते हैं और रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है. रीढ़ की हड्डी सीधी रहने से बॉडी पोस्चर बेहतर होता है और पर्सनैलिटी में चार चांद लग जाते हैं.

ब्लड सर्कुलेशन
हर रोज सुबह पुश अप करने से शरीर का ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है. सुबह की हल्की धूप में पुश अप करने से एनर्जी लेवल बढ़ता है और पूरे दिन एक्टिव रहने में काफी मदद मिलती है. बहुत से लोग जल्दी थकान महसूस करते हैं या आलस के कारण दिनभर सुस्त रहते हैं उनके लिए पुश अप एक नेचुरल एनर्जी बूस्टर का काम कर सकता है.

मेटाबॉलिज्म
पुश अप करने से मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होता है. रोजाना सुबह 15 से 20 पुश अप करने से कैलोरी तेजी से बर्न होती है. कैलोरी बर्न होने के कारण शरीर में फैट कम होने लगता है. जो लोग वजन कम करना चाहते हैं या पेट और कमर के आसपास की चर्बी घटाना चाहते हैं उनके लिए ये एक्सरसाइज बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है.

कैसे करें शुरुआत
बहुत से लोगों को पुश अप करना काफी मुश्किल लगता है. ऐसे में पहले दिन आप 2 से 4 पुश अप करें और हर रोज इस नंबर को बढ़ाते रहे. ध्यान रहें कि पुश अप करते समय पीठ को सीधा रखें और हाथों को 90 डिग्री के एंगल पर ही मोड़ें. अगर पुश अप करते वक्त आपका बॉडी पोस्चर सही नहीं रहेगा तो आपको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.

Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की दुनिया में होने वाले हर बद...और पढ़ें

