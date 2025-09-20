ब्रेन का कैसे अफेक्ट करता है अल्जाइमर? बुजुर्गों की जिंदगी बना देता है नर्क
ब्रेन का कैसे अफेक्ट करता है अल्जाइमर? बुजुर्गों की जिंदगी बना देता है नर्क

World Alzheimer's Day 2025: हर साल 21 सितंबर को वर्ल्ड अल्जाइमर डे मनाया जाता है, इसका मकसद इस बीमारी को लेकर लोगों को अवेयर करना है, ताकि इसको ज्यादा से ज्यादा प्रिवेंट किया जा सके.

Sep 20, 2025
ब्रेन का कैसे अफेक्ट करता है अल्जाइमर? बुजुर्गों की जिंदगी बना देता है नर्क

How Alzheimer's Disease Affects Your Brain: आपने कई बार देखा होगा कि घर के बड़े-बुजुर्ग पुरानी बातें या लोगों को भूलने लगते हैं. ऐसा अक्सर अल्जाइमर डिजीज की वजह से होता है. ये हमारे ब्रेन से जुड़ी एक बीमारी है जो धीरे-धीरे सोचने, समझने और याद रखने की ताकत को कम करता है. ये डिजीज खासतौर से बुजुर्ग लोगों में पाई जाती है, लेकिन कभी-कभी ये कम उम्र में भी हो सकती है. 

ब्रेन का दुश्मन 
इस बीमारी में ब्रेन सेल्स (Brain Cells) धीरे-धीरे मरने लगती हैं. ब्रेन में कुछ एब्नॉर्मल चीजें बनने लगती हैं, जिन्हें प्लाक्स और टैंगल्स कहा जाता है. ये चीजें मस्तिष्क की कोशिकाओं के बीच कम्यूनिकेशन को रोक देती हैं और कोशिकाएं मरने लगती हैं.

डेली लाइफ में दिक्कतें
शुरुआत में अल्जाइमर ब्रेन के उस हिस्से को अफेक्ट करता है जो याददाश्त से जुड़ा होता है. इसलिए रोगी छोटी-छोटी बातें भूलने लगता है, जैसे कि चाबी कहां रखी, किसी का नाम क्या है वगैरह. वक्त के साथ ये परेशानी बढ़ती जाती है और शख्स को डेली लाइफ के काम करने में दिक्कतें होने लगती है.

क्या अल्जाइमर का इलाज मुमकिन है?
जैसे-जैसे बीमारी बढ़ती है, सोचने, बोलने, फैसला लेने और इमोशंस को समझने की क्षमता भी कम होती जाती है. कुछ मरीज चिड़चिड़े हो जाते हैं या अकेलापन महसूस करते हैं. आखिरी स्टेज में पेशेंट को खुद की देखभाल करना भी मुश्किल हो जाता है. इस समय उन्हें दूसरों की मदद की जरूरत होती है. अल्जाइमर का अभी कोई स्थायी इलाज नहीं है, लेकिन कुछ दवाएं और देखभाल से इसके लक्षणों को कुछ हद तक काबू किया जा सकता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

