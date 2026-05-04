क्या गर्मियों बढ़ सकता है अस्थमा अटैक का रिस्क? एक्सपर्ट ने बताया बचाव का तरीका

World Asthma Day 2026: हर साल 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है. दुनियाभर में लाखों लोग सांस से संबंधी बीमारी से परेशान हैं. सांस से संबंधी बीमारी के प्रति लोगों को जागरुक करने के लिए अस्थमा दिवस मनाया जाता है. शारदा अस्पताल, ग्रेटर नोएडा सीनियर कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर श्रेय श्रीवास्तव से जानते हैं क्या गर्मियों में अस्थमा अटैक आ सकता है ? इससे बचाव का तरीका क्या है.

सांस की नलियों में सूजन की वजह से हर साल लाखों लोग अस्थमा से जान गवा रहे हैं. धूल-धुआं, प्रदूषण और बदलते मौसम की वजह से अस्थमा अटैक का रिस्क बढ़ जाता है. सर्दियों में अस्थमा अटैक का रिस्क बढ़ जाता है. ऐसे में लोगों के जेहन में सवाल आता है कि क्या गर्मियों में भी अस्थमा अटैक का रिस्क हो सकता है. आइए जानते हैं एक्सपर्ट की राय.

गर्मियों में आ सकता है अस्थमा अटैक

डॉक्टर के अनुसार ज्यादा ठंडा और ज्यादा गर्म मौसम अस्थमा रोगियों के लिए खतरनाक हो सकता है. दरअसल पर्यावरण और बढ़ते तापमान का सीधा असर सांस पर पड़ता है. गर्म मौसम में प्रदूषण और बढ़ते तापमान का सीधा असर सांस लेने की स्थितियों पर असर पड़ता है.

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गर्म मौसम प्रदूषण और एलर्जी के लेवल सीधे तौर पर अस्थमा अटैक का जोखिम बढ़ाता है. दरअसल गर्म मौसम में वायुमार्ग संकुचित होने का रिस्क बढ़ जाता है. गर्मियों में डिहाइड्रेशन की वजह से फेफड़ों पर दबाव बढ़ जाता है.

बढ़ते तापमान का असर

जब तापमान बढ़ता है तो फेफड़ों में सूजन और सांस लेने की समस्या हो जाती है. बढ़े हुए तापमान में हवा में ओजोन और पार्टिकुलेट मैटर का लेवल भी बढ़ जाता है. ये सब फैक्टर अस्थमा मरीज को ट्रिगर करते हैं.

बचाव का तरीका

अस्थमा मरीज को गर्मियों के मौसम में घर की साफ-सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए. एयर कंडीशनर और कूलर के फिल्टर को साफ करें.

गर्मियों में हाइड्रेशन बनाए रखने के लिए पर्याप्त पानी पीना चाहिए. इससे म्यूकस पतला रहता है और सांस लेने में आसानी होती है.

बाहर जाने से मास्क पहनें. धूल-मिट्टी में जाने बचें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.