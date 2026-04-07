नाश्ते में क्यों नहीं खानी चाहिए तली-भुनी चीज, हेल्दी ब्रेकफास्ट शरीर के लिए कितना जरूरी?

#FitIndiaHitIndia स्वस्थ शरीर के लिए खानपान का खास ध्यान रखना चाहिए. खासकर सुबह का नाश्ता हेल्दी होना चाहिए. सुबह के नाश्ता अच्छा होता है तो दिनभर शरीर में एनर्जी बनी रहती है. क्या आप जानते हैं खाली पेट ऑयली चीजों का सेवन करना खतरनाक हो सकता है. खाली पेट तली-भुनी चीज का सेवन करना बेहद खतरनका हो सकता है. तली हुई चीज स्वाद में अच्छी लगती है लेकिन इसका सेवन करने से पेट संबंधी समस्या हो सकती है. मैक्स अस्पताल की डॉक्टर प्रियंका अग्रवाल (Dt.Priyanka Agarwal Senior Clinical dietician- Max Hospital) से जानते हैं तली-भुनी चीजों को खाने से क्या-क्या नुकसान हो सकता है.

पाचन तंत्र पर पड़ रहा है असर

खाली पेट तली हुई चीजों को खाने से पेट में एसिड का लेवल अचानक बढ़ जाता है. ऐसे में एसिडिटी, गैस, पेट में दर्द और जलन की समस्या हो सकती है.

ब्लड शुगर

सुबह-सुबह समोसा, पूरी सब्जी नाश्ते में खाना भला किसे पसंद नहीं होता है. लेकिन ये ऑयली फूड्स आपके सेहत के लिए खतरनाक हो सकते हैं. दरअसल तली हुई चीजों में रिफाइंड कार्ब्स और ट्रांस फैट अधिक होते हैं, जिसका सेवन करने से ब्लड शुगर लेवल अचानक बढ़ जाता है. इससे थकान, चक्कर और मूड स्विंग की समस्या बढ़ सकती है.

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कोलेस्ट्रॉल

खाली पेट ऑयली फूड्स का सेवन करने से शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल LDL बढ़ सकता है. LDL बढ़ने पर हार्ट पर दबाव बढ़ जाता है, जिससे दिल की धड़कन तेज होती है और हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है.

हार्मोनल असंतुलन

सुबह-सुबह खाली पेट ऑयली फूड्स का सेवन करने से कोर्टिसोल लेवल बढ़ सकता है. शरीर में तनवा हार्मोन बढ़ने से कई तरह की समस्या बढ़ सकती है. महिलाओं में PCOD जैसी बीमारी का रिस्क बढ़ सकता है.

स्किन पर असर

सुबह खाली पेट ऑयली फूड्स का सेवन करने से स्किन पर बुरा असर पड़ता है. ट्रांस फैट का ज्यादा मात्रा में सेवन करने से स्किन डल और बेजान हो सकती है. चेहरे पर पिंपल और झुर्रियों की समस्या हो सकती है.

खाली पेट ऑयली चीजों को खाने से ज्यादा नुकसान क्यों होता है?

डॉक्टर के अनुसार खाली पेट शरीर के एब्जॉर्प्शन की क्षमता अधिक होती है. ऐसे में सुबह नाश्ते में जो कुछ भी खाते हैं उसका असर ब्लड स्ट्रीम में होता है. तली हुई चीजों में पोषण तत्व कम होते हैं. ऑयली फुड्स में अनहेल्दी तत्व ज्यादा होते हैं जो कि शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं.

इन बातों का रखें ध्यान

सुबह उठते ही गुनगुने पानी का सेवन करें.

सुबह नाश्ते में फल, भीगे हुई ड्राई फ्रूट्स, आंवला, ओट्स जैसे हेल्दी चीजों का सेवन करें.

तली हुई चीजे खाना पसंद है तो इसे आप लंच के समय खा सकते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.