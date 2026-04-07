Advertisement
trendingNow13169390
Hindi Newsलाइफस्टाइलअनहेल्दी फूड्स से 30 की उम्र में ही हो सकती है डायबिटीज, डॉक्टर ने दी चेतावनी

अनहेल्दी फूड्स से 30 की उम्र में ही हो सकती है डायबिटीज, डॉक्टर ने दी चेतावनी

World Health Day 2026: आज के अनहेल्दी लाइफस्टाइल और गलत खानपान का सीधा असर हमारी सेहत पर पड़ रहा है. फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड्स और ज्यादा नमक वाले फूड्स हमारी लाइफ का हिस्सा न चुके हैं. रोजाना इन अनहेल्दी फूड्स का सेवन करना हमारी सेहत के लिए खतरनाक है. दरअसल इन फूड्स का ज्यादा सेवन करने से कम उम्र में गंभीर बीमारी हो रही है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Apr 07, 2026, 04:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अनहेल्दी फूड्स से 30 की उम्र में ही हो सकती है डायबिटीज, डॉक्टर ने दी चेतावनी

World Health Day 2026: आज के यंग लोग भूख लगने पर पिज्जा-बर्गर खाना पसंद करते हैं. वहीं प्यास लगने पर पानी के साथ-साथ सॉफ्ट ड्रिंक्स का सेवन करते हैं. प्रोसेस्ड फूडस और शुगर वाले ड्रिंक्स का सेवन करना सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है. दरअसल 30 साल की उम्र में डायबिटीज और हार्ट से जुड़ी समस्या हो सकती है. डॉक्टर का कहना है कि डायबिटीज जैसी बीमारी अचानक नहीं होती है. यह बीमारी हमारी खराब आदतों और अनहेल्दी डाइट की वजह से होती है. समय रहते हैं लाइफस्टाइल और डाइट में बदलाव करके इस बीमारी से बचा जा सकता है. एशियन हॉस्पिटल के इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी डॉ. प्रतीक चौधरी से जानते हैं कैसे गलत खानपान 30 की उम्र में डायबिटीज का शिकार बना सकता है. 

कैसे नुकसान पहुंचाते हैं अनहेल्दी फूड्स?

भारतीय लोगों के काम करने के तरीके में बदलाव आ चुका है. अब लोग घंटों मेहनत वाला काम नहीं बल्कि लंबे समय तक कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं. ऐसे में फिट रहने के लिए हमें डाइट में भी बदलाव करना चाहिए. वहीं अब लोग हेल्दी डाइट की जगह आसानी से मिलने वाले अनहेल्दी डाइट का सेवन करते हैं. डॉक्टर के अनुसार जंक और प्रोसेसेड् फूड्स में ट्रांस फैट होता है. ट्रांस फैट की वजह से शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है जिस वजह से हार्ट संबंधी बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है. 

बाहर के खाने में नमक का ज्यादा इस्तेमाल होता है. ज्यादा नमक का सेवन करने से हाई ब्लड प्रेशर होता है. ज्यादा मात्रा में शुगर का सेवन करने से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है जो कि डायबिटीज का रिस्क बढ़ाता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

30 की उम्र में डायबिटीज का रिस्क 

डॉक्टर के अनुसार आज के समय में 25 से 35 साल के यंग लोगों में लाइफस्टाइल डिजीज ( जैसे डायबिटीजी आदि) तेजी से बढ़ रही है. डॉक्टर ने इसके पीछे का कारण बताया है. 

रोजाना 9 से 10 घंटे बैठकर काम करना 
एक्सरसाइज की कमी 
देर रात तक सोना और खाना 
तनाव का बढ़ना, स्ट्रेस की वजह से यंग लोगों में  बीमारियों का रिस्क बढ़ रहा है. 

कैसे करें बचाव?

इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी डॉ. प्रतीक चौधरी ने बताया है कि आज के समय में 30 की उम्र में ही लोग हार्ट डिजीज, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं. जिसके पीछे का बड़ा कारण गलत खानपान और अनहेल्दी लाइफस्टाइल है. इन गंभीर बीमारियों से बचाव के लिए आप लाइफस्टाइल में ये बदलाव कर सकते हैं. 

हेल्दी डाइट- बीमारियों से शरीर को बचाने के लिए आप डाइट में हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज और प्रोटीन को शामिल कर सकते हैं. 

प्रोसेस्ड फूड ना करें सेवन- 30 की उम्र में डायबिटीज, हार्ट डिजीज से बचाव के लिए प्रोसेस्ड फूड्स से दूर बना लें. जंक फूड्स, पैकेज्ड स्नैक्स और मीठी चीजों का कम से कम सेवन करें. 

वर्कआउट 

फिट और हेल्दी रहने के लिए रोजाना कम से कम 30 मिनट की एक्सरसाइज जरूर करें. 

फिट रहने के लिए नींद बेहद जरूरी है 

फिट रहने के लिए रोजाना 8 घंटे की नींद लें. नींद के दौरान शरीर खुद को रिपेयर करता है. हेल्दी और फिट रहने के लिए अच्छी नींद बेहद जरूरी है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

TAGS

#FitIndiaHitIndiaFitIndiaHitIndiaworld health day 2026

Trending news

RSS मुख्यालय से थोड़ी दूरी पर मिला विस्फोटकों का जखीरा; नागपुर में हड़कंप
Maharashtra news
RSS मुख्यालय से थोड़ी दूरी पर मिला विस्फोटकों का जखीरा; नागपुर में हड़कंप
जम्मू-कश्मीर में LeT मॉड्यूल का भंडाफोड़, 16 सालों बाद हत्थे चढ़े 2 पाकिस्तानी आतंकी
Jammu-kashmir
जम्मू-कश्मीर में LeT मॉड्यूल का भंडाफोड़, 16 सालों बाद हत्थे चढ़े 2 पाकिस्तानी आतंकी
Assembly Elections 2026 LIVE: 'असम में बन रही कांग्रेस की सरकार', खरगे ने किया दावा; सीएम हिमंता पर जमकर बरसे
Assembly Elections 2026
Assembly Elections 2026 LIVE: 'असम में बन रही कांग्रेस की सरकार', खरगे ने किया दावा; सीएम हिमंता पर जमकर बरसे
पाताल से निकालेंगे...विदेश मंत्री तुम्हारा दामाद है क्या? CM सरमा गुस्से में आगबबूला
West Bengal Election 2026
पाताल से निकालेंगे...विदेश मंत्री तुम्हारा दामाद है क्या? CM सरमा गुस्से में आगबबूला
क्यों नहीं होती हिमंता की जांच..? खरगे ने असम CM पर खड़े किए सवाल,BJP ने किया पलटवार
assam election 2026
क्यों नहीं होती हिमंता की जांच..? खरगे ने असम CM पर खड़े किए सवाल,BJP ने किया पलटवार
दोस्ती का नाटक, शराब की पेशकश…पत्नी के प्रेमी ने पति को सुलाई मौत की नींद
bengaluru news
दोस्ती का नाटक, शराब की पेशकश…पत्नी के प्रेमी ने पति को सुलाई मौत की नींद
भगवान ही जानता है कितने टुकड़ों में बंटेगा PAK..राजनाथ सिंह ने ख्वाजा आसिफ को चेताया
West Bengal Election 2026
भगवान ही जानता है कितने टुकड़ों में बंटेगा PAK..राजनाथ सिंह ने ख्वाजा आसिफ को चेताया
मंत्री आउट, भोपाल से बाबरी... SC का वो 'ब्रह्मास्त्र', जिसका बंगाल में हुआ इस्तेमाल
West Bengal Election 2026
मंत्री आउट, भोपाल से बाबरी... SC का वो 'ब्रह्मास्त्र', जिसका बंगाल में हुआ इस्तेमाल
बंगाल में SIR प्रक्रिया पूरी, 91 लाख मतदाताओं के नाम हटे; चुनाव से पहले बड़ा बदलाव
West Bengal Election 2026
बंगाल में SIR प्रक्रिया पूरी, 91 लाख मतदाताओं के नाम हटे; चुनाव से पहले बड़ा बदलाव
ZEE News के मेडिसिन कंपनियों के पोल खोल पर दिल्‍ली-UP सरकार ने कही एक्शन लेने की बात
Expensive Medicines
ZEE News के मेडिसिन कंपनियों के पोल खोल पर दिल्‍ली-UP सरकार ने कही एक्शन लेने की बात