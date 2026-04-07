अनहेल्दी फूड्स से 30 की उम्र में ही हो सकती है डायबिटीज, डॉक्टर ने दी चेतावनी

World Health Day 2026: आज के यंग लोग भूख लगने पर पिज्जा-बर्गर खाना पसंद करते हैं. वहीं प्यास लगने पर पानी के साथ-साथ सॉफ्ट ड्रिंक्स का सेवन करते हैं. प्रोसेस्ड फूडस और शुगर वाले ड्रिंक्स का सेवन करना सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है. दरअसल 30 साल की उम्र में डायबिटीज और हार्ट से जुड़ी समस्या हो सकती है. डॉक्टर का कहना है कि डायबिटीज जैसी बीमारी अचानक नहीं होती है. यह बीमारी हमारी खराब आदतों और अनहेल्दी डाइट की वजह से होती है. समय रहते हैं लाइफस्टाइल और डाइट में बदलाव करके इस बीमारी से बचा जा सकता है. एशियन हॉस्पिटल के इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी डॉ. प्रतीक चौधरी से जानते हैं कैसे गलत खानपान 30 की उम्र में डायबिटीज का शिकार बना सकता है.

कैसे नुकसान पहुंचाते हैं अनहेल्दी फूड्स?

भारतीय लोगों के काम करने के तरीके में बदलाव आ चुका है. अब लोग घंटों मेहनत वाला काम नहीं बल्कि लंबे समय तक कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं. ऐसे में फिट रहने के लिए हमें डाइट में भी बदलाव करना चाहिए. वहीं अब लोग हेल्दी डाइट की जगह आसानी से मिलने वाले अनहेल्दी डाइट का सेवन करते हैं. डॉक्टर के अनुसार जंक और प्रोसेसेड् फूड्स में ट्रांस फैट होता है. ट्रांस फैट की वजह से शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है जिस वजह से हार्ट संबंधी बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है.

बाहर के खाने में नमक का ज्यादा इस्तेमाल होता है. ज्यादा नमक का सेवन करने से हाई ब्लड प्रेशर होता है. ज्यादा मात्रा में शुगर का सेवन करने से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है जो कि डायबिटीज का रिस्क बढ़ाता है.

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30 की उम्र में डायबिटीज का रिस्क

डॉक्टर के अनुसार आज के समय में 25 से 35 साल के यंग लोगों में लाइफस्टाइल डिजीज ( जैसे डायबिटीजी आदि) तेजी से बढ़ रही है. डॉक्टर ने इसके पीछे का कारण बताया है.

रोजाना 9 से 10 घंटे बैठकर काम करना

एक्सरसाइज की कमी

देर रात तक सोना और खाना

तनाव का बढ़ना, स्ट्रेस की वजह से यंग लोगों में बीमारियों का रिस्क बढ़ रहा है.

कैसे करें बचाव?

इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी डॉ. प्रतीक चौधरी ने बताया है कि आज के समय में 30 की उम्र में ही लोग हार्ट डिजीज, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं. जिसके पीछे का बड़ा कारण गलत खानपान और अनहेल्दी लाइफस्टाइल है. इन गंभीर बीमारियों से बचाव के लिए आप लाइफस्टाइल में ये बदलाव कर सकते हैं.

हेल्दी डाइट- बीमारियों से शरीर को बचाने के लिए आप डाइट में हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज और प्रोटीन को शामिल कर सकते हैं.

प्रोसेस्ड फूड ना करें सेवन- 30 की उम्र में डायबिटीज, हार्ट डिजीज से बचाव के लिए प्रोसेस्ड फूड्स से दूर बना लें. जंक फूड्स, पैकेज्ड स्नैक्स और मीठी चीजों का कम से कम सेवन करें.

वर्कआउट

फिट और हेल्दी रहने के लिए रोजाना कम से कम 30 मिनट की एक्सरसाइज जरूर करें.

फिट रहने के लिए नींद बेहद जरूरी है

फिट रहने के लिए रोजाना 8 घंटे की नींद लें. नींद के दौरान शरीर खुद को रिपेयर करता है. हेल्दी और फिट रहने के लिए अच्छी नींद बेहद जरूरी है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.