2050 तक दोगुने सकते हैं कैंसर के मामले, WHO ने बताया इसका कारण

कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके नाम से लोग डर जाते हैं. एक समय था जब कैंसर होने पर मरीज के बचने की उम्मीद लगभग ना के बराबर होती थी. लेकिन पिछले कुछ सालों में मेडिकल साइंस ने कैंसर का सफल इलाज खोज लोगों को इस खतरनाक बीमारी से बचाया है. डॉक्टर्स ने कैंसर के मरीज को नया जीवन जीने की उम्मीद दी है. विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार साल 2024 में कैंसर से लगभग 1 करोड़ लोगों की मौत हुई थी.
who के अनुसार कैंसर को लेकर लोगों के मन में डर बन हुआ है. WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार साल 2050 तक कैंसर मामले दोगुना हो सकते हैं. दुनिया भर में कैंसर के नए मामलों में लगभग 70 प्रतिशत बढ़ोतरी हो सकती है.
who की Global Status Report on Cancer 2026 रिपोर्ट के मुताबिक कैंसर के मामल जिस तरह से बढ़ रहे हैं ऐसे में नए मामलों की संख्या दोगुनी हो सकती है. साल 2025 तक कैंसर के नए मामलों में लगभग 70 प्रतिशत तक वृद्धि हो सकती है. कैंसर के नए मरीज की संख्या 3.5 करोड़ तक पहुंच सकती है. विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि तंबाकू-शराब, बढ़ती आबादी, मोटापा, कम एक्सरसाइज और गलत खानपान की वजह से कैंसर के मामले बढ़ सकते हैं.
WHO के अनुसार कैंसर ना केवल एक जानलेवा बीमारी है. इस बीमारी का गहरा असर परिवार और समाज पर पड़ता है. दुनियाभर में लगभग 26 हजार लोगों की मौत कैंसर से हो रही है. लाखों लोग कैंसर के इलाज के लिए मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं. अगर कैंसर का समय पर इलाज किया जाए तो कैंसर के मरीज की जान बचाई जा सकती है.
विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कैंसर को रोका जा सकता है.
तंबाकू और शराब से दूरी बनाकर कैंसर के इलाज से बचा जा सकता है
कैंसर से बचाव के लिए बैलेंस डाइट और रोजाना एक्सरसाइज करना चाहिए
टाइम टू टाइम कैंसर की स्क्रीनिंग करानी चाहिए. कैंसर का पता शुरुआती समय पर लग जाए तो इसका इलाज हो सकता है और मरीज को इस खतरनाक बीमारी से बचाया जा सकता है.
महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए एचपीवी वैक्सीन लगवाना चाहिए.
शरीर में दिखने वाले अलग लक्षणों को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.
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