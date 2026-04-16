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Hindi Newsलाइफस्टाइलइस खतरनाक बीमारी में छोटी सी खरोंच भी ले सकती है जान, क्या है हीमोफीलिया डिसऑर्डर? जिसमें नहीं रुकता ब्लड

इस खतरनाक बीमारी में छोटी सी खरोंच भी ले सकती है जान, क्या है हीमोफीलिया डिसऑर्डर? जिसमें नहीं रुकता ब्लड

World Hemophilia Day 2026: हीमोफीलिया एक खतरनाक बीमारी है. इस बीमारी में हल्की खरोच लगने खून रुकता नहीं है, खून बहने से मरीज की मौत भी हो सकती है. आइए जानते हैं हीमोफीलिया क्या है. 

Written By  Shilpa|Last Updated: Apr 16, 2026, 11:37 PM IST
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इस खतरनाक बीमारी में छोटी सी खरोंच भी ले सकती है जान, क्या है हीमोफीलिया डिसऑर्डर? जिसमें नहीं रुकता ब्लड

हीमोफीलिया एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है. यह मां से बच्चे में ट्रांसफर हो सकता है. इस बीमारी को प्रति लोगों  जागरूक करने के लिए 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया जाता है. हीमोफीलिया एक घातक बीमारी है, जिसमें चोट लगने पर खून का थक्का नहीं जम पाता है. इससे पीड़ित इंसान को हल्की सी चोट लगने से खून रुकता ही नहीं है और ज्यादा खून बहने पर इंसान की मौत हो सकती है. एशियन हॉस्पिटल की हेमेटोलॉजिस्ट और ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. आरुषि अग्रवाल से जानते हैं क्या है हीमोफीलिया

क्या है हीमोफीलिया 

जब इंसान को कहीं चोट लगती है तो घाव से खून बहने लगता है. इस बहते खून को रोकने के लिए हमारे शरीर में ऑटो सिस्टम होता है. हमारा शरीर घाव के आसपास खून का थक्का जमा देता है, जिससे कुछ समय में खून का निकलना बंद हो जाता है, लेकिन जब कोई इंसान हीमोफीलिया से पीड़ित है, तो चोट लगने पर उस इंसान का खून का थक्का नहीं जम पाता है. ऐसे में खून लगातार बहने लगता है. हीमोफीलिया एक आनुवांशिक बीमारी है. 

घातक बीमारी के लक्षण 

अगर कोई हीमोफीलिया से पीड़ित होता है, तो उसे अगर हल्की खरोंच भी लग जाए तो खून लगातार बहता रहता है. 
हड्डियों के जोड़ों में दर्द की समस्या होना. 
शरीर के किसी हिस्से में अचानक सूजन 
मल या पेशाब में खून आना 
शरीर पर नीले-नीले निशान पड़ जाना. 
नाक से खून आना.
मसूड़ों से खून आना.

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कैसे करें बचाव 

आपके दातों और मसूड़ों से खून निकलता है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए. 
खून पतला करने वाली दवाई का सेवन ना करें 
अपनी डाइट में विटामिन के और मिनरल्स वाली चीजों को शामिल करें 
रोजाना योग करें और एक्सरसाइज करें
टाइम टू टाइम जांच कराएं. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

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Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

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