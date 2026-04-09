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Hindi Newsलाइफस्टाइलहोम्योपैथी की मीठी गोली से बढ़ता है डायबिटीज...गंभीर बीमारियों में बेअसर...दवाई को लेकर फैली ये गलतफहमियां, जिसे लोग मान लेते हैं सच

होम्योपैथी की मीठी गोली से बढ़ता है डायबिटीज...गंभीर बीमारियों में बेअसर...दवाई को लेकर फैली ये गलतफहमियां, जिसे लोग मान लेते हैं सच

World Homoeopathy Day: हर साल 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है. होम्योपैथी दवाई को लेकर लोगों के बीच कई मिथक फैले हैं. आइए जानते हैं इन मिथक और उसके पीछे की सच्चाई.

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Apr 09, 2026, 10:48 PM IST
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होम्योपैथी की मीठी गोली से बढ़ता है डायबिटीज...गंभीर बीमारियों में बेअसर...दवाई को लेकर फैली ये गलतफहमियां, जिसे लोग मान लेते हैं सच

हर साल 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है. होम्योपैथी के संस्थापक डॉक्टर सैमुअल हैनिमैन की जयंती के उपलक्ष्य पर यह दिन मनाया जाता है. होम्योपैथी इलाज अन्य इलाज के मुकाबले सस्ता इलाज होता है. होम्योपैथी शरीर के किसी हिस्से का नहीं बल्कि पूरे शरीर का उपचार करता है. लेकिन होम्योपैथी को लेकर लोगों के मन में कई तरह की भ्रांतियां है. आयुष होम्योपैथिक विंग के निदेशक, दिल्ली सरकार के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (SAG) Dir of Ayush HOMOEOPATHIC wing Gnct delhi Chief Medical Officer डॉक्टर अशोक शर्मा से जानते हैं होम्योपैथी मेडिसिन से जुड़े मिथ्स और पीछे की सच्चाई. 

होम्योपैथिक दवाई से शुगर लेवल बढ़ता है

डॉक्टरके अनुसार यह मिथक है. होम्योपैथिक की दवाई मीठी होती है लेकिन उससे शरीर का शुगर लेवल नहीं बढ़ता है. होम्योपैथी दवाओं से शुगर लेवल पर कोई असर नहीं पडता है. होम्योपैथी दवाई सुरक्षित है. 

होम्योपैथी दवाई गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं कर सकती 

कुछ लोगों को लगता है कि होम्योपैथी केवल हल्की बीमारियों में ही असरदार होती है. गंभीर बीमारियों में इसका कोई भी प्रभाव नहीं है. लेकिन ऐसा नहीं है. होम्योपैथी का सही तरीके से सेवन करने कई गंभीर बीमारियों को ठीक किया जा सकता है. होम्योपैथी दवा से किडनी स्टोन का भी उपचार किया जा सकता है. 

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होम्योपैथी दवाई का असर लंबे समय में होता है 

लोगों में ये मिथ फैला हुआ है कि होम्योपैथी दवाई का असर लंबे समय तक होता है. लेकिन यह सच नहीं है. हेम्योपैथी गंभीर बीमारियों में भी मददगार है. होम्योपैथी बीमारी को जड़ से खत्म करता है. इसी वजह से लोग इसे लंबे समय से पसंद कर रहे हैं. 

होम्योपैथी और एलोपैथी दवाई को एक साथ नहीं खा सकते 

अधिकतर लोगों के बीच मिथ फैला हुआ है कि होम्योपैथी और एलोपैथी दवाई को एक साथ नहीं खा सकते हैं. यह एक गलत मिथक है. होम्योपैथी और एलोपैथी दवा का एक साथ सेवन किया जा सकता है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

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शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

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