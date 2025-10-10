Advertisement
ऑनलाइन दुनिया में ऑफलाइन सुकून के लिए अपनाएं ये आदतें, मेंटल हेल्थ रहेगी दुरुस्त

World Mental Health Day 2025: वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है. इस साल  इस साल इसका थीम है Access to Services: Mental Health in Catastrophes and Emergencies. बहुत से लोग रोजमर्रा की जिंदगी में अपने मेंटल हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं जिस वजह से कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. आज हम आपको कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताएंगे जिनकी मदद से आप अपना  मेंटल हेल्थ रहेगी दुरुस्त रख सकते हैं.

 

Oct 10, 2025
आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत से लोग बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल की वजह से अपने मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर ध्यान नहीं दे पाते हैं. कई लोग ऑफिस की टेंशन और घर के कामों के बीच ही उलझ कर रह जाते हैं. हर साल 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है. कई लोगों ऑनलाइन दुनिया यानी की मोबाइल फोन, इंटरनेट और लैपटॉप से ऊब साथ ही उनका दिमाग भी थक जाता है. ऐसे में कई लोग ऑनलाइन दुनिया में ऑफलाइन सुकून की तलाश में जुट जाते हैं. आज हम आपको बताएंगे कैसे आप कुछ आदतें अपना कर 
इंटरनेट की इस दुनिया में ऑफलाइन सुकून पा सकते हैं.

डिजीटल डिटॉक्स
हर रोज अपने बिजी लाइफस्टाइल से कुछ घंटे निकाल कर डिजीटल डिटॉक्स जरूर अपनाएं. इससे आपको अपने आसपास के लोगों से मिलने जुलने और बात करने का मौका मिलता है. डिजीटल डिटॉक्स के समय आप प्रकृति के बीच भी समय बिता सकते हैं.

ग्रैटिट्यूड जर्नल
रात को सोने से पहले हर रोज एक डायरी या नोटबुक में दिन में हुए अच्छे कामों लिखें. इसमें आप अपने ऐसे अनुभव भी लिख सकते हैं जिन्हें देख कर आपकी खुशी मिली हो या आपको उससे प्रेरणा मिली हो. बहुत से लोग इस डायरी को काफी खूबसूरत तरीके से सजा कर भी रखते हैं जिससे इसे जब भी लोग देखते हैं तो इससे पॉजिटिव वाइब्स आती है.

नींद
हर रोज 8 से 9 घंटे की नींद लेना बेहद ही जरूरी है. मेंटल हेल्थ रहेगी दुरुस्त रखने के लिए ये सबसे अहम आदत है. हर रोज पर्याप्त नींद लेने से शरीर और दिमाग दोनों ही काफी हेल्दी रहते हैं और रोजमर्रा के कामों में काफी मदद मिलती है.

सेल्फ केयर
आजकल लोग सेल्फ केयर और मी टाइम को इग्नोर कर रहे हैं, पर खुद के साथ समय बिताना भी किसी थेरेपी से कम नहीं है. सेल्फ केयर के समय आर अपने पसंद का कोई भी काम कर सकते हैं. कई लोग इस समय में अपने शौक पूरे करते हैं जैसे की फिल्म देखना, सपा जाना, कोई क्रिएटिव वर्क करना.

Disclaimer 
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में

World Mental Health Day

