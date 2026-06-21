World Music Day: बच्चे से लेकर बूढ़े लोग म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं. म्यूजिक केवल मनोरंजन का नहीं बल्कि इमोशन को शेयर करने और मेंटल हेल्थ के भी फायदेमंद होता है. मन उदास होने पर अक्सर लोग म्यूजिक सुनते हैं. क्या आप जानते हैं म्यूजिक केवल मनोरजंन नहीं बल्कि थेरेपी के रूप में काम करता है. म्यूजिक थेरेपी की मदद से तनाव कम कर सकते है, इसके अलावा मूड भी बेहतर हो सकता है. आइए जानते हैं म्यूजिक थेरेपी के फायदे.
म्यूजिक थेरेपी मन को शांत करने के लिए अच्छा माना जाता है. म्यूजिक सुनने से दिमाग को आराम मिलता है. सॉफ्ट म्यूजिक सुनने से मानसिक बेचैनी कम हो सकती है. इसी वजह ध्यान और योग के दौरान सॉफ्ट म्यूजिक का यूज किया जाता है.
म्यूजिक थेरेपी क्रिएटिविटी को बढ़ाने में मददगार हो सकती है. सॉफ्ट म्यूजिक सुनने से मन में नए विचार आते हैं. म्यूजिक सुनने से फोकस बढ़ता है. इस वजह से क्रिएटिव लोग प्रोफेशनल काम करते समय म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं.
म्यूजिक थेरेपी आपको एक्टिव और एनर्जेटिक महसूस कराने में मदद करती है. म्यूजिक सुनने से थकान दूर हो सकती है. इसके अलावा काम करने में भी मन लगता है. इसी वजह से जिम में वर्कआउट के दौरान लोग म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं.
बिजी लाइफस्टाइल में लोगों में तनवा बढ़ गया है. म्यूजिक थेरेपी की मदद से तनाव और चिंता को कम किया जा सकता है. म्यूजिक थेरेपी तनाव और चिंता को कम किया जा सकता है. जाप सुनते समय म्यूजिक सुनने से शरीर और मन दोनों को आराम मिलता है.
म्यूजिक सुनने से माहौल खुशनुमा बन जाता है. म्यूजिक सुनने से जिससे सकारात्मक ऊर्जा मिल सकती है. इससे आत्मविश्वास बढ़ सकता है.
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