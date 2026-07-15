सिर्फ खूबसूरती नहीं, एक्सीडेंट और बर्न मरीजों को नई जिंदगी देती है प्लास्टिक सर्जरी

प्लास्टिक सर्जरी की जब भी बात आती है तो अधिकतर लोगों को लगता है कि यह सर्जरी केवल खूबसूरती बढ़ाने के लिए की जाती है. डॉक्टर्स का कहना है कि प्लास्टिक सर्जरी केवल कॉस्मेटिक बदलाव के लिए नहीं बल्कि सीरियस कंडीशन जैसे जलने, जन्म से शरीर के बाहरी अंग में दिक्कत और कैंसर की वजह से शरीर के हिस्से में वाले वाले नुकसान को ठीक करने में मददगार है. प्लास्टिक सर्जरी उन मरीज के लिए बड़ी उम्मीद है जिनके शरीर का बाहरी अंगर किसी एक्सीडेंट या अन्य कारण की वजह से खराब हो गया है. प्लास्टिक सर्जरी की मदद से शरीर के बाहरी अंग को ठीक किया जा सकता है.
डॉक्टर तन्मय रॉय के अनुसार रिकंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जरी केवल मरीज के बाहरी अंग के बनावट में सुधार करना नहीं, बल्कि मरीज को नॉर्मल लाइफ जीने में मदद करता है. प्लास्टिक सर्जर हजारों मरीज को नॉर्मल लाइफ में लौटने में मदद करते हैं.
आग, सड़क हादसों और औद्योगिक दुर्घटनाओं के दौरान अक्सर मरीजों की स्किन, मांसपेशियां, नसों, टेंडन और हड्डियों को नुकसान हो जाता है. ऐसे में रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की मदद से डॉक्टर ऊतकों की मरम्मत करके शरीर के अंग को बेहतर बनाने में मददगार है.
डॉक्टर के अनुसार बर्न इंजरी के बाद शरीर पर गहरे निशान, स्किन का सिकुड़ जाना. वहीं समय पर इलाज ना मिलने की वजह से मरीज को खाना खाने, लिखने और आंखों को खोलने में भी दिक्कत आती है. प्लास्टिक सर्जरी की मदद से इन समस्या को दूर किया जा सकता है. जिससे शरीर के ये हिस्से सही से काम कर सके.
सड़क हादसों में कई बार लोगों के हाथ या पैरों में गंभीर चोट जाती है. ऐसे में माइक्रोसर्जरी की मदद से नसों और खून की वाहिकाओं को दोबारा जोड़कर, अंगों को ठीक करते हैं ताकि अंग फिर से काम कर सके.
जन्मजात समस्या जैसे कटे होंठ, कटे तालू जैसे जन्मजात समस्या को रिकंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जरी की मदद से ठीक किया जाता है. समय पर की गई सर्जरी से बच्चों का शारीरिक विकास और बोलने की क्षमता पहले से ठीक होती है. प्लास्टिक सर्जरी की मदद से बच्चों में आत्मविश्वास को बढ़ाने में मददगार है.
कैंसर मरीज के लिए प्लास्टिक सर्जरी बेहद जरूरी है. माउथ कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के दौरान ट्यूमर हटाने के लिए शरीर के उस हिस्से को पुनर्निर्माण करने की जरूरत पड़ती है. रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी से शरीर के अंग का पुनर्निर्माण किया जाता है, जो कि मरीज के मानसिक सेहत के लिए बेहतर माना जाता है.
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