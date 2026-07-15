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सिर्फ खूबसूरती नहीं, एक्सीडेंट और बर्न मरीजों को नई जिंदगी देती है प्लास्टिक सर्जरी

World Plastic Surgery Day: प्लास्टिक एवं रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, शारदाकेयर हेल्थसिटी के डॉक्टर तन्मय रॉय के अनुसार प्लास्टिक सर्जरी ना केवल खूबसूरती बढ़ाने के लिए है. प्लास्टिक सर्जरी गंभीर दुर्घटना जैसे जलने पर, या फिर कोई जमजात कमी और कैंसर जैसी बीमारी में शरीर के हिस्से को हुए नुकसान को ठीक करके मरीज को जीने की नई उम्मीद देती है.

Written ByShilpa
Published: Jul 15, 2026, 01:45 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 01:45 PM IST
सिर्फ खूबसूरती नहीं, एक्सीडेंट और बर्न मरीजों को नई जिंदगी देती है प्लास्टिक सर्जरी
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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