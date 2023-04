Worst Fruits for Diabetes: डायबिटीज के मरीज को नहीं खाने चाहिए ये 5 फल, 'जहर' की तरह करता है काम

Diabetic Patient Should Not Eat These Fruits: डायबिटीज से पीड़ित लोगों के लिए रेगुलर एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल में बदलाव के साथ बैलेंस्ड डाइट लेना अहम है. जब संतुलित आहार की बात आती है, तो फल इसका एक अहम हिस्सा होता है. हालांकि, कुछ ऐसे फल हैं जिनका सेवन करने पर डायबिटीज के मरीजों के लिए 'जहर' बन सकते हैं. भारत के मशहूर न्यूट्रिशन एक्सपर्ट निखिल वत्स (Nikhil Vats) ने बताया कि वो कौन-कौन से 5 फ्रूट्स हैं जो मधुमेह के रोगियों को बिलकुल नहीं खाने चाहिए.