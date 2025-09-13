जिंदगी से खिलवाड़ है किचन में मौजूद ये 5 चीजें, सेहत की फिक्र है तो पहली फुर्सत में बाहर फेंकें

What to avoid in the kitchen: हमारे किचन में कई ऐसी चीजें मौजूद रहती हैं, जिनका हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं. लेकिन अक्सर ये सोचकर इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं कि ये नुकसान नहीं करेंगी. असलियत ये है कि कुछ चीजें धीरे-धीरे हमारी सेहत पर बुरा असर डालती हैं और गंभीर बीमारियों का कारण भी बन सकती हैं. अगर आपको अपनी हेल्थ की फिक्र है तो इन चीजों को तुरंत किचन से बाहर करना ही बेहतर है. आइए जानते हैं वे कौन-सी 5 आइटम्स हैं, जो सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं.

1. प्लास्टिक के कंटेनर

आज भी बहुत से लोग प्लास्टिक के डिब्बों में मसाले, तेल या बचा हुआ खाना रखते हैं. लेकिन ये सबसे बड़ा खतरा है. प्लास्टिक गर्म होने पर हार्मफुल केमिकल छोड़ता है, जो खाने में मिलकर शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं. इससे हार्मोनल इम्बैलेंस, कैंसर और लिवर संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है. स्टील, ग्लास या मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल ज्यादा सेफ है.

2. रिफाइंड ऑयल

रोजाना के खाने में इस्तेमाल होने वाला रिफाइंड ऑयल धीरे-धीरे शरीर को बीमार करता है. इसमें मौजूद ट्रांस फैट और केमिकल प्रोसेसिंग दिल की बीमारियां, मोटापा और हाई ब्लड प्रेशर को बढ़ावा देती हैं. रिफाइंड की जगह सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, नारियल तेल या ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करना ज्यादा हेल्दी है.

3. पुराने मसाले और पाउडर

किचन में अक्सर मसाले और पाउडर लंबे समय तक रखे रहते हैं. वक्त के साथ इनमें नमी और फफूंद लग सकती है. एक्सपायरी डेट निकल जाने पर ये शरीर में एलर्जी, पेट की समस्या और इम्यूनिटी को कमजोर कर सकते हैं. इसलिए मसालों को हमेशा सीमित मात्रा में खरीदें और समय-समय पर उनकी क्वालिटी और एक्सपायरी डेट चेक करते रहें.

4. एल्यूमिनियम के बर्तन

एल्यूमिनियम के बर्तन हल्के और सस्ते होते हैं, लेकिन सेहत के लिए बेहद खतरनाक. खाना पकाने के दौरान एल्यूमिनियम के कण भोजन में मिल जाते हैं. रिसर्च के मुताबिक, ज्यादा मात्रा में एल्यूमिनियम शरीर में जाने से न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और अल्जाइमर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है. इसके बजाय स्टेनलेस स्टील, कास्ट आयरन या तांबे के बर्तनों का इस्तेमाल करें.

5. बासी खाना

कई बार लोग बचा हुआ खाना दोबारा गर्म करके खा लेते हैं. लेकिन ये आदत धीरे-धीरे हाजमे को खराब कर देती है. बासी खाने में बैक्टीरिया तेजी से पनपते हैं, जो फूड पॉइजनिंग और इंफेक्शन का कारण बन सकते हैं. कोशिश करें कि हमेशा ताजा खाना ही खाएं और बचा हुआ भोजन फेंक दें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.