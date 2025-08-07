फैशन की दुनिया में जमकर वायरल हो रहा है Y2K फैशन ट्रेंड, Gen Z के बीच भी है खूब पॉपुलर

Y2K Fashion Trend: फैशन के गलियारों में हर दिन तरह-तरह के ट्रेंड आते रहते हैं. कई बार ये ट्रेंड कई महीनों यहां तक की सालों तक चलते हैं. आज हम आपको Gen Z के बीच फेमस हो रहें ट्रेंड Y2K फैशन के बारे में बताएंगे जिसकी चर्चा आजकल सोशल मीडिया पर बेहद ही ज्यादा हो रही है.
Y2K Gen Z Trend: पिछले कुछ सालों से पुराने जमाने के ट्रेंड काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं. आजकल फैशन के इस बदलते दौर में बहुत से फैशन ट्रेंड ऐसे हैं जो 80s और 90s में बेहद ही ज्यादा फेमस थे और आज भी उतने ही पसंद किए जा रहे हैं. आजकल कई Gen Z कुछ ऐसे फैशन ट्रेंड्स को दोहरा रहें हैं जिसे उनके माता पिता अपने जमाने में अपना चुके हैं. सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहा है जिसका नाम है Y2K फैशन. आज हम आपको बताएंगे Y2K फैशन क्या है और क्यों ये वायरल हो रहा है.
Y2K फैशन
स्टाइल और फैशन की दुनिया में बहुत से ट्रेंड्स ऐसे हैं जो बेहद तेजी से वायरल होते हैं. बहुत से फैशन ट्रेंड्स ऐसे भी हैं जो कई साल पुराने होते हैं पर एक बार फिर से फैशन के गलियारों में एंट्री ले लेते हैं. इन ट्रेंड्स में से ही एक है Y2K फैशन. आजकल सोशल मीडिया पर इस ट्रेंड को बेहद ही ज्यादा पसंद किया जा रहा है. बहुस से लोग इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए अपने रील सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहें हैं.
क्या है Y2K फैशन ट्रेंड
Y2K फैशन की शुरुआत साल 1990 और 2000 के बीच में हुई थी. इसमें नए नए फैशन ट्रेंड दुनिया से रूबरू हो रहे थे. इस ट्रेंड की पहचान शाइनी फैब्रिक्स, शाइनी लिप ग्लॉस, मैटेलिक फैब्रिक, वाइब्रेंट कलर पैटर्न, ढेर सारी एक्सेसरीज और मिनी बैग्स थे. इस फैशन को अब Gen Z एक नया ट्विस्ट एड कर के अपने अंदाज में पेश कर रहे हैं.
क्या है खास
इस फैशन में डेनिम को काफी ज्यादा महत्व दिया जाता है. डेनिम जैकेट, डेनिम जींस, डेनिम शर्ट, डेनिम सकर्ट और डेनिम ड्रेस भी काफी पसंद किए जा रहे हैं. ग्राफिक टी शर्ट भी आजकल के लोग काफी ज्यादा पहनते हैं. बहुत तरह के फैशन एक्सेसरीज भी Y2K फैशन ट्रेंड का हिस्सा है जैसे मोटी चेन, मिनी बैग्स और कलरफुल हील्स.