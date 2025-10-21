काली या पाली किशमिश! कौन है सेहत का असली पॉवरहाउस? जानें फायदे..

Yellow and Black Raisins Difference: किशमिश एक ऐसी ड्राई फ्रूट है जो सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होती है. इसे अंगूर को सुखाकर बनाया जाता है. यह न सिर्फ स्वाद में मीठी होती है, बल्कि यह सेहत के लिए भी बेहद फायेदमंद मानी जाती है. बाजार में आपको दो तरह की किशमिश देखने को मिलती है- पीली किशमिश और काली किशमिश. दोनों किशमिश ही पोषण से भरपूर होती है. ऐसे में इस खबर में हम आपको इन दोनों किशमिश के बीच का अंतर बताएंगे और ये भी बताएंगे कि दोनों में से किसे खाना ज्यादा बेहतर होता है.

बनाने के तरीके में अंतर

आपको बता दें, दोनों किशमिश को बनाने के तरीके अलग होते हैं. पीली किशमिश को तैयार करने के लिए अंगूरों को सल्फर डाइऑक्साइड गैस की मदद से सुखाया जाता है, इससे ही किशमिश का रंग हल्का और सुनहरा रहता है. वहीं काली किशमिश को बिना किसी केमिकल के नेचुरल तरीके से सुखाया जाता है, इससे इसका रंग काला या गहरा भूरा हो जाता है. ऐसे में काली किशमिश केमिकल-फ्री होती है.

Add Zee News as a Preferred Source

हेल्थ बेनिफिट्स में फर्क

काली किशमिश में आयरन की मात्रा ज्यादा होती है, ऐसे में यह एनीमिया यानी खून की कमी से जूझ रहे लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद होती है. इसके अलावा इसके सेवन से स्किन और बाल भी अच्छे होते हैं. इसमें फाइबर और एंटीऑक्सिडेंट्स ज्यादा होते हैं, जो डाइजेशन को सुधारने और इम्युनिटी बढ़ाने में मददगार होते हैं.

टेस्ट और उपयोग में अंतर

पीली किशमिश टेस्ट में थोड़ी हल्की और मीठी होती है, इसलिए मिठाइयों और पुलाव में इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है. लेकिन काली किशमिश का टेस्ट थोड़ा तीखा और गाढ़ा होता है, ऐसे में अक्सर इसे घरेलू नुस्खों और औषधीय उपयोगों में लिया जाता है.

कौन सी किशमिश खाना ज्यादा बेहतर?

अगर आप खून की कमी, कमजोरी या थकान से परेशान है, तो आप काली किशमिश खा सकते हैं, ये आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगी. वहीं अगर आप डाइजेशन में सुधार या इम्यूनिटी बूस्ट करना चाहते हैं, तो पीली किशमिश लेना ही आपके लिए बेहतर होगा.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.