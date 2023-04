Teeth Whitening: दांतो के पीलेपन ने कर दिया परेशान? घर की इन चीजों से वापस लाएं सफेदी

Best Way To Whiten Your Teeth: अगर आपको अपने चेहरे को खूबसूरत बनाना है तो हर हाल में दांतों को चमकदार रखना होगा, क्योंकि पीले दांत फेस ब्यूटी को बिगाड़ देते है और पब्लिक प्लेस में खुलकर हंसना भी मुश्किल हो जाता है. आमतौर पर दांत गंदे इसलिए होते हैं क्योंकि हम इसकी रेगुलर सफाई नहीं करते. इसके अलावा चाय, कॉफी, पान, सिगरेट, गुटखा और तंबाकू की बुरी लत की वजह से येलो टीथ नजर आने लगते है. अगर आप भी इस परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो सबसे पहले बुरी आदतों को छोड़ दें और फिर किचन में रखी कुछ चीजों की मदद से दांतों का पीलापन दूर कर सकते हैं.

दातों का पीलापन दूर करने के लिए अपनाएं ये ट्रिक्स 1. व्हाइट और शाइनी टीथ पाने के लिए सबसे पहले संतरे के छिलके, टमाटर और नमक लें. इन चीजों के कॉम्बिनेशन के कारण मुंह में पैदा होने वाले बैक्टीरियाज पर जोरदार तरीके से वार होता है. इन तीनों चीजों को मिक्सर ग्राइंडर में डालतर पीस लें और फिर इस पेस्ट को टूथब्रश पर लगाकर दांतों की सफाई करें. इसके बाद आप टूथपेस्ट के जरिए फिर से सफाई करें 2. आप येलो टीथ की सफाई के लिए बेकिंग सोडा, नमक और नारियल तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इन तीनों चीजों को मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें और फिर उंगली या टूथब्रश की मदद से दांतों को साथ करें, इस बात का ख्याल रखें कि इस पेस्ट का इस्तेमाल एक महीने में सिर्फ 2 बार ही करना है. जिन लोगों को दांत में सेंसिटिविटी की परेशानी है वो इस विधि को न अपनाएं, वरना झनझनाहट पैदा हो जाएगी. 3. आप चाहें तो दांतो का पीलापन दूर करने के लिए केले के छिलके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इस छिलके की मदद से दांतों पर हल्के हाथों से मसाज करें और फिर मनचाहा रिजल्ट हासिल हो जाएगा. 4. नीम के औषधीय गुणों से हर कोई वाकिफ है. अगर आप रोजाना नीम के दातुन से दांतों की सफाई करते हैं तो इससे न सिर्फ बदबू पैदान करने वाले कीटाणु मर जाते हैं, बल्कि दांतो का पीलापन भी दूर हो जाता है. नीम के जरिए कैविटी से बचाव हो सकता है. 5. इसके अलावा आप जब भी कुछ खाएं तो इसके बाद कुल्ला करना न भूलें. कुल्ला करने से दांतों में फंसा हुआ भोजन बाहर आ जाता है जिससे सड़न पैदा नहीं होती. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)